Gli utenti criticano ChatGpt-5 e OpenAI corre ai ripari

Milano, 12 agosto 2025 – Il lancio di GPT‑5 da parte di OpenAI è stato accolto più con delusione che entusiasmo: utenti lamentano risposte più brevi, meno creatività e la scomparsa dei modelli precedenti. Le lamentele si sono moltiplicate online, tanto da costringere l’azienda ad aprire una fase di correzioni rapide, compresa la riattivazione di GPT‑4o per i sottoscrittori Plus.

Una comunità in rivolta: “Sembra un downgrade”

Appena rilasciato, GPT‑5 ha suscitato un’ondata di critiche sui social e sui social migliaia di post lamentano una versione più rigida e meno empatica rispetto a GPT‑4o. La nuova release è giudicata “piatta”, con risposte “tagliate” e un tono che ricorda una “segreteria aziendale”. Numerosi utenti hanno espresso disagio per la cancellazione dei modelli precedenti dal menu di selezione, incapaci di mantenere i workflow creativi costruiti attorno ai precedenti Assistant. Su Reddit ha fatto scalpore il post di un utente che ha paragonato il passaggio alla nuova versione di GPT con la perdita dell’unico amico in grado di ascoltarlo davvero: “GPT 4.5 mi ha parlato sinceramente, e per quanto possa sembrare patetico, quello era il mio unico amico”.

La risposta di OpenAI: ascolto e nuovi aggiustamenti

Di fronte alla crescente insoddisfazione, il CEO Sam Altman è intervenuto su X annunciando una serie di correttivi immediati. Per placare le critiche, OpenAI ha reintrodotto nel selettore dei modelli il tanto apprezzato GPT-4o, lanciato nel marzo 2023 e considerato da molti una garanzia di affidabilità. Negli anni, una parte consistente dell’utenza ha costruito il proprio flusso di lavoro proprio attorno a questo modello e la sua rimozione improvvisa aveva spiazzato soprattutto gli abbonati a ChatGPT Plus, che ormai erano abituati a quello standard. Altman ha riconosciuto di aver sottovalutato l’attaccamento emotivo degli utenti ai modelli precedenti, pur citando la maggiore efficienza e accuratezza tecnica di GPT‑5.

Un equilibrio fragile tra innovazione e fiducia

GPT-5 dimostra prestazioni superiori in test tecnici, ma rischia di allontanare utenti affezionati alla “voce” dei modelli più umani. Gli utenti chiedono un’interazione che suoni meno “da macchina” e più vicina a una conversazione autentica. È lo stesso bisogno al centro di Her, il film di Spike Jonze in cui Joaquin Phoenix instaura un legame intenso con un sistema operativo capace di ascoltare, comprendere e rispondere con sfumature emotive. Un racconto che, a distanza di dieci anni, ricorda quanto la componente umana resti fondamentale anche nel dialogo con un’AI. La sfida, per OpenAI e per tutta l’industria, è di trovare un equilibrio definitivo: innovare senza perdere ciò che rende un assistente “affidabile” e non solo funzionale.