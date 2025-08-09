Space X, lo spettacolare ammaraggio di Dragon: il ‘taxi spaziale’ con 4 astronauti paracadutato sull’oceano

San Diego, 9 agosto 2025 – “Bentornati sul pianeta blu, Anne, Nichole, Takuya, and Kirill”. Con un post su ‘X’ la presidente di Space X Gwynne Shotwell annuncia l’avvenuto ammaraggio della navicella ‘Dragon’ che ha riportato sulla Terra quattro astronauti dopo un soggiorno 148 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Spettacolari le immagini della capsula paracadutata al largo di San Diego, in California.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/RTeFKoAWAJ — SpaceX (@SpaceX) August 9, 2025

La navicella è stata issata a bordo della nave di recupero, dopodiché è stato estratto l’equipaggio che sarebbe in buon condizioni. Una volta terminati i controlli medici di routine, sarà elitrasportato fino alla pista di decollo di un aereo Nasa, con direzione Houston.

L'uscita dalla navicella (@SpaceX)

Sul Dragon c’erano gli astronauti della Nasa Anne McClain e Nichole Ayers, Takuya Onishi della Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) e il cosmonauta di Roscosmos Kirill Peskov, incaricati di condurre esperimenti scientifici e mantenere in funzione l’ISS, la stazione di sperimentazione spaziale che è frutto della cooperazione tra le agenzie di Europa, Giappone, Stati Uniti e Russia.

Incredible footage of the SpaceX Dragon Endurance capsule undocking from the International Space Station. pic.twitter.com/f45bpTCXVu — Space Sudoer (@spacesudoer) August 8, 2025

Il ‘taxi’ della ISS

La missione di Space X ribattezzata Crew-10 era appunto la decima condotta nell’ambito del programma ‘Commercial Crew’ della Nasa che ha inaugurato l’era della collaborazione con l'industria privata. Crew-10 era stata lanciata il 14 marzo 2025 e termina quasi 5 mesi dopo. Una settimana fa la stessa capsula, che fa da ‘taxi’ tra l’Iss e la Terra, aveva portato sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti americani Zena Cardman e Mike Fincke, il giapponese Kimiya Yui e il cosmonauta di Roscosmos Oleg Platonov, decollati per l’undicesima missione di rotazione del Commercial Crew che sostituisce appunto Crew-10.

Crew-11 simulerà scenari di allunaggio che potrebbero verificarsi vicino al polo sud lunare, nell'ambito del programma Artemis, guidato dagli Stati Uniti, per il ritorno sulla Luna. Testeranno anche gli effetti della gravità sulla capacità degli astronauti di pilotare veicoli spaziali, compresi i futuri lander lunari.