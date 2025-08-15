La diretta del vertice in Alaska, Trump atterrato ad Anchorage

Roma, 15 agosto 2025 – Dopo giorni di attesa, prevertici, trattative è arrivato il momento della verità. Gli occhi del mondo sono puntati sulla più grande città dell'Alaska, Anchorage, dove poco dopo le 20 è atterrato il presidente russo Vladimir Putin per il bilaterale con Donald Trump che dovrebbe porre le basi per una tregua in Ucraina.

Ma sul tavolo del summit, che dovrebbe durare 6-7 ore (fino alle 4 ora italiana) ci sono altri temi che stanno a cuore ai leader delle due maggiori potenze mondiali, come quello delle ‘terre rare’, al centro delle mire di entrambi di Stati Uniti e Russia, anche per contenere la crescente influenza della Cina, e un nuovo accordo per il nucleare, quello attualmente in vigore, il New Start, limita il numero di testate strategiche e scadrà a febbraio. C’è poi il tema delle sanzioni e dei dazi alla Russia, più volte minacciate e mai applicate da Trump. Il presidente Usa ha già dichiarato che, in caso di esito negativo del summit con Putin, sarebbe pronto ad andarsene immediatamente: “Se sarà un cattivo incontro, non chiamerò nessuno, torno a casa. Se sarà un buon incontro, chiamerò Zelensky e i leader europei”.

