La diretta del vertice in Alaska, Trump atterrato ad Anchorage

Roma, 15 agosto 2025 – Dopo giorni di attesa, prevertici, trattative è arrivato il momento della verità. Gli occhi del mondo sono puntati sulla più grande città dell'Alaska, Anchorage, dove poco dopo le 20 è atterrato il presidente russo Vladimir Putin per il bilaterale con Donald Trump che dovrebbe porre le basi per una tregua in Ucraina.
Ma sul tavolo del summit, che dovrebbe durare 6-7 ore (fino alle 4 ora italiana) ci sono altri temi che stanno a cuore ai leader delle due maggiori potenze mondiali, come quello delle ‘terre rare’, al centro delle mire di entrambi di Stati Uniti e Russia, anche per contenere la crescente influenza della Cina, e un nuovo accordo per il nucleare, quello attualmente in vigore, il New Start, limita il numero di testate strategiche e scadrà a febbraio. C’è poi il tema delle sanzioni e dei dazi alla Russia, più volte minacciate e mai applicate da Trump. Il presidente Usa ha già dichiarato che, in caso di esito negativo del summit con Putin, sarebbe pronto ad andarsene immediatamente: “Se sarà un cattivo incontro, non chiamerò nessuno, torno a casa. Se sarà un buon incontro, chiamerò Zelensky e i leader europei”.
Donald Trump incontra il governatore dell'Alaska e i senatori dello Stato in attesa di Vladimir Putin, che non è ancora atterrato ad Anchorage. Lo riportano i media americani citando la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
"Sto ricevendo rapporti dai nostri servizi segreti e diplomatici sui preparativi per l'incontro in Alaska. Riguardo a ciò che Putin sta portando sul tavolo. Stiamo anche ricevendo rapporti dalle regioni ucraine in seguito agli attacchi russi", afferma in un video su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Sumy - un attacco russo al mercato centrale. Regione di Dnipro - attacchi a città e imprese. Zaporizhia, regione di Kherson, regione di Donetsk - attacchi russi deliberati". Zelensky sottolinea che "la guerra continua, ed è proprio perché non c'è né un ordine né un segnale che Mosca si sta preparando a porre fine a questa guerra. Il giorno dei negoziati, stanno anche uccidendo. E questo la dice lunga. L'Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per porre fine alla guerra, e contiamo su una posizione forte da parte dell'America. Tutto dipenderà da questo: i russi tengono conto della forza americana".
Donald Trump e Vladimir Putin non saranno soli nel loro bilaterale ma avranno accanto tre consiglieri ciascuno. Lo riferisce la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Con il presidente americano ci saranno Steve Witkoff, Marco Rubio e un altro stretto consigliere.
Al pranzo successivo all'incontro saranno presenti anche Rubio, Witkoff, il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo dello staff di Trump, Susie Wiles. secondo la Casa Bianca.
Il presidente Usa Donald Trump è atterrato ad Anchorage, in Alaska dove deve accogliere il collega russo Vladimir Putin per un vertice sull'Ucraina che ha attirato l'attenzione del mondo intero.
Vladimir Putin e Donald Trump, affronteranno anche il tema della sicurezza strategica globale durante il loro incontro in Alaska, secondo quanto riferito da una fonte dell'agenzia russa Tass. "Questo tema è importante sia per la Russia, sia per gli Stati Uniti, per tutto il mondo. Senza dubbio sarà trattato", ha sottolineato l'interlocutore, rispondendo a una domanda sull'agenda della riunione. L'incontro si terrà presso la base militare congiunta Elmendorf-Richardson dell'Aeronautica e dell'Esercito statunitense ad Anchorage, Alaska. Secondo l'assistente del presidente russo, Yuri Ushakov, i leader si concentreranno sulla situazione in Ucraina e sul percorso di risoluzione del conflitto, discutendo inoltre della cooperazione bilaterale in ambito economico.
L'aereo partito da Magadan in Russia con a bordo il presidente russo Vladimir Putin è atterrato ad Anchorage in Alaska, alle 9.45 locali (le 19.45 in Italia) per il summit con il presidente americano Donald Trump. Lo riportano i media russi. Secondo le anticipazioni, il leader russo deve essere accolto dal presidente americano Donald Trump. L'aereo di Puntil è atterrato quando il presidente americano Donald Trump era ancora in volo da Washington.