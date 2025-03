Roma, 10 marzo 2025 - X ha ricominciato a funzionare dopo un breve down tra le 10.20 e le 11.10. Sull'ex Twitter era impossibile svolgere una ricerca perché il programma girava a vuoto fino alla scritta "Something went wrong. Try reloading" con in aggiunta il pulsante 'Retry'.

Il sito specializzato Downdetector aveva confermato l'impennata di segnalazioni di problemi sul social di Elon Musk dopo le 10. Al momento non si sa ancora cosa sia successo, poi poco dopo le 11 è tornato operativo.