Vasco Translator V4: un compagno di viaggio multilingue

Il mondo è diventato sempre più piccolo e spesso e volentieri la nostra professione o la passione per i viaggi ci portano ad esplorare paesi del mondo vicini e lontani. Purtroppo, soprattutto in alcuni stati dove le linghe “universali” come l’inglese o lo spagnolo non sono comuni, la barriera linguistica può ancora rappresentare un grosso problema. Comunicare con qualcuno, chiedere e ricevere informazioni, o molto più banalmente comprendere i piatti di un menu al ristorante per non ordinare “alla cieca”, possono non essere attività così semplici se non si conosce la lingua. La tecnologia ha fatto passi da gigante in questo campo ed ormai da alcuni anni i traduttori portatili sono una realtà e ben presto si sono trasformati in compagni di viaggio per molti globetrotter in tutto il mondo.

Il dispositivo e l’azienda che lo produce

Abbiamo voluto testarne uno, il Vasco Translator V4, per cercare di capire se davvero questi dispositivi sono in grado di aiutarci e facilitarci la vita quando ci troviamo all’estero senza conoscere l’idioma locale. Il dispositivo è prodotto da Vasco Electronics, un’azienda internazionale specializzata nella progettazione di traduttori elettronici realizzati con tecnologia di ultima generazione, che consentono di comunicare in oltre 70 lingue. La mission aziendale è proprio quella di far dialogare e comprendere reciprocamente le persone. Con sede negli Stati Uniti e in Polonia, Vasco ha uffici commerciali in tutto il mondo: Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Giappone e Indonesia

Design e costruzione

Il Vasco Translator V4 si presenta con un aspetto simile a quello di uno smartphone, ma è specificamente progettato per la traduzione. Il dispositivo ha una scocca gommata che lo rende resistente a polvere, schizzi e urti, ideale per l'uso in viaggio. Dotato di uno schermo touchscreen da 5 pollici, offre un'interfaccia pulita e intuitiva. I pulsanti dedicati e i bilancieri del volume sono posizionati ergonomicamente per facilitare l'uso.

Il traduttore usato al ristorante

Funzionalità e prestazioni

Il Vasco Translator V4 supporta la traduzione in 108 lingue, coprendo circa il 90% delle lingue parlate nel mondo. Il dispositivo utilizza intelligenza artificiale per fornire traduzioni contestualmente accurate, sia in modalità vocale che testuale. La traduzione vocale è disponibile in 76 lingue, mentre la traduzione da foto e testo copre tutte le 108 lingue. La traduzione è rapida, con tempi di risposta di circa 0,5 secondi.

Connettività

Una delle caratteristiche più notevoli del Vasco Translator V4 è la connessione internet illimitata e gratuita fornita da una SIM internazionale integrata, che permette di utilizzare il dispositivo in quasi 200 paesi senza costi aggiuntivi. Questo elimina la necessità di cercare Wi-Fi o preoccuparsi dei costi di roaming.

Usabilità e autonomia

Il Vasco Translator V4 è davvero facile da usare, con un'interfaccia semplice che lo rende accessibile anche a chi non è pratico di tecnologia. La batteria offre fino a 5 giorni di autonomia, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

Diverse modalità di traduzione

Il dispositivo offre quattro modalità di traduzione: voce, foto, testo e chat. La modalità voce permette traduzioni quasi istantanee di discorsi o conversazioni. La modalità foto è particolarmente utile per tradurre menù, cartelli e documenti grazie alla fotocamera integrata. La modalità testo è ideale per tradurre frasi o parole digitate o pronunciate. Infine, la modalità chat consente di comunicare con altri possessori di Vasco Translator V4.

Traduzione di testi inquadrati con la fotocamera

Corsi di lingua “tascabili”

Il Vasco Translator V4 non è solo un traduttore ma anche uno strumento di apprendimento linguistico. Con l'opzione apprendimento, gli utenti possono studiare vocaboli e monitorare i propri progressi.

Durabilità e affidabilità

Il dispositivo è progettato per resistere a condizioni estreme, rendendolo un compagno di viaggio affidabile. Gli altoparlanti potenziati garantiscono che la traduzione sia chiara anche in ambienti rumorosi.

Considerazioni finali

Il Vasco Translator V4 si distingue per la sua robustezza, la varietà di lingue supportate e la connettività gratuita. Il dispositivo risulta sempre facile da usare ed è davvero versatile quando utilizzato in vari contesti (nei dialoghi a voce, ad esempio o al ristorante per fargli “leggere” e tradurre un Menu).

In conclusione, il Vasco Translator V4 è un dispositivo altamente raccomandato per viaggiatori, professionisti e chiunque abbia la necessità di superare le barriere linguistiche durante i propri spostamenti. Con la sua connessione internet gratuita e la vasta gamma di lingue supportate, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per la comunicazione multilingue.

In sintesi, ecco le principali caratteristiche del dispositivo:

Internet gratuito e illimitato : grazie alla scheda SIM integrata, il traduttore Vasco V4 offre accesso a Internet gratuito e illimitato in quasi 200 paesi, per non avere preoccupazioni dovute alla connessione Wi-Fi o il roaming costoso.

: grazie alla scheda SIM integrata, il traduttore Vasco V4 offre accesso a Internet gratuito e illimitato in quasi 200 paesi, per non avere preoccupazioni dovute alla connessione Wi-Fi o il roaming costoso. Traduttore di foto : per fotografare un cartello, un menu o un giornale in una lingua straniera e tradurlo istantaneamente nella lingua madre. Perfetto per esplorare nuovi luoghi con tutta la famiglia e comprendere l'ambiente circostante.

: per fotografare un cartello, un menu o un giornale in una lingua straniera e tradurlo istantaneamente nella lingua madre. Perfetto per esplorare nuovi luoghi con tutta la famiglia e comprendere l'ambiente circostante. Traduzione in 108 lingue : con una copertura così ampia, Vasco Translator V4 consente di comunicare liberamente con persone di tutto il mondo, eliminando ogni barriera linguistica!

: con una copertura così ampia, Vasco Translator V4 consente di comunicare liberamente con persone di tutto il mondo, eliminando ogni barriera linguistica! Accuratezza del 96% : grazie all'utilizzo di 10 diversi motori di traduzione, Vasco V4 offre traduzioni precise e affidabili anche per le lingue più difficili.

: grazie all'utilizzo di 10 diversi motori di traduzione, Vasco V4 offre traduzioni precise e affidabili anche per le lingue più difficili. Pronuncia professionale : Il testo tradotto viene pronunciato ad alta voce da una voce madrelingua, garantendo una comprensione chiara e accurata.

: Il testo tradotto viene pronunciato ad alta voce da una voce madrelingua, garantendo una comprensione chiara e accurata. App Multitalk: durante riunioni di lavoro e conferenze con gruppi di persone di paesi diversi, l’applicazione permette di creare una chat con traduzione automatica e invitare fino a 100 utenti, chattare in lingue diverse, attraverso la traduzione automatica.

Il dispositivo è venduto al prezzo al pubblico di 389 euro