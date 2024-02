Novità WhatsApp: ora è più semplice formattare il testo

Con il suo ultimo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto una serie di nuove funzionalità che permettono agli utenti di formattare i propri messaggi in modo più ricco e creativo. Queste novità includono la possibilità di utilizzare grassetto, corsivo, testo monospaziato e altro ancora, tutto senza dover navigare attraverso i menu dell'app.

La novità è stata estesa anche alla versione dell'app per macOS, rendendo ancora più semplice l'utilizzo di caratteri speciali e la formattazione avanzata dei messaggi. Un diagramma pubblicato dall'account ufficiale di WhatsApp mostra chiaramente le nuove opzioni di formattazione disponibili.

Mentre la maggior parte dei comandi di formattazione è intuitiva e facile da applicare, alcuni potrebbero richiedere una spiegazione aggiuntiva per gli utenti che utilizzano tastiere con layout ISO italiano. Ad esempio, per inserire del testo in formato "Inline Code", anziché utilizzare il classico apice, è necessario utilizzare l'apice inclinato ` che si ottiene premendo la combinazione di tasti option+9. Allo stesso modo, per formattare il testo in modo monospaziato, sono necessari tre apici a sinistra e tre apici a destra del testo.

Un altro esempio è il formato barrato, dove si utilizza la tilde ~, ottenibile premendo option+5. Mentre questi comandi possono essere facilmente eseguiti su computer, gli utenti iOS potrebbero incontrare delle limitazioni poiché la tastiera di default non include tutti i simboli necessari. In tal caso, sarà ancora necessario utilizzare il menu contestuale selezionando il testo e toccando l'opzione desiderata, a meno che non si decida di personalizzare la tastiera aggiungendo delle abbreviazioni specifiche per la formattazione testuale.

In definitiva, le nuove funzionalità di formattazione di WhatsApp offrono agli utenti la possibilità di esprimersi in modo più creativo e dinamico, sia su computer che su dispositivi mobili. Con una serie di comandi intuitivi e accessibili, la messaggistica istantanea diventa ancora più versatile e personalizzabile, consentendo agli utenti di comunicare nel modo che meglio si adatta al loro stile e alle loro esigenze.