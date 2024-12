Siete pigri e non amate lavarvi? Dal Giappone ecco per voi la lavatrice umana

Si chiama Mirai Ningen Sentakuki, tradotta come "lavatrice umana del futuro", è un innovativo dispositivo giapponese progettato per rivoluzionare il concetto di igiene personale. Questo macchinario, presentato per la prima volta all'Osaka Kansai Expo nel 2023, promette di lavare e asciugare una persona in soli quindici minuti, combinando pulizia e relax in un'unica esperienza.

Il funzionamento della Mirai Ningen Sentakuki è semplice ma affascinante. L'utente si siede all'interno di una grande capsula trasparente, che ricorda una cabina di pilotaggio. Una volta sistemato, il dispositivo si riempie parzialmente d'acqua calda, creando un ambiente confortevole. Durante il ciclo di lavaggio, un sistema di microbolle d'aria viene attivato attraverso onde ultrasoniche. Queste bolle, esplodendo, generano un'onda d'urto che rimuove lo sporco dalla pelle e dai vestiti indossati senza l'uso di detergenti chimici.

Un aspetto distintivo della Mirai Ningen Sentakuki è l'integrazione della tecnologia. Sensori incorporati monitorano il battito cardiaco e altri parametri vitali dell'utente, permettendo alla macchina di regolare automaticamente la temperatura dell'acqua per garantire il massimo comfort. Inoltre, grazie a un sistema di intelligenza artificiale, il dispositivo è in grado di analizzare lo stato d'animo dell'utente e proiettare video o immagini rilassanti su uno schermo interno, creando un'atmosfera personalizzata durante l'esperienza di lavaggio.

Il ciclo completo dura quindici minuti e si articola in diverse fasi:

Pre-risciacquo : 5 minuti di spruzzi d'acqua calda per preparare la pelle

: 5 minuti di spruzzi d'acqua calda per preparare la pelle Immersione : 3 minuti in acqua calda.

: 3 minuti in acqua calda. Massaggio : attivazione di getti ad alta pressione con palline massaggianti che stimolano la circolazione sanguigna.

: attivazione di getti ad alta pressione con palline massaggianti che stimolano la circolazione sanguigna. Pulizia : attivazione delle onde ultrasoniche per rimuovere lo sporco.

: attivazione delle onde ultrasoniche per rimuovere lo sporco. Risciacquo : 2 minuti finali con acqua calda.

: 2 minuti finali con acqua calda. Asciugatura: 5 minuti con aria calda e luce infrarossa per eliminare germi.

Questa invenzione non è del tutto nuova; trae ispirazione da un progetto degli anni '70 chiamato Ultrasonic Bath, sviluppato dalla Sanyo Electric Co., ora Panasonic Holdings Corp. L'originale aveva già combinato pulizia e massaggio, ma non aveva riscosso il successo sperato. Oggi, con il progresso tecnologico e un crescente interesse per soluzioni igieniche rapide e confortevoli, la Mirai Ningen Sentakuki sembra destinata a trovare una sua collocazione nel mercato.

Il presidente di Science Co., Yasuaki Aoyama, ha dichiarato che questa innovazione rappresenta una risposta alle esigenze moderne di igiene e benessere, soprattutto in un mondo dove i ritmi frenetici rendono difficile dedicare tempo alla cura personale. Con la commercializzazione prevista per il 2025, la lavatrice umana potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nel settore della pulizia personale, potenzialmente rendendo obsolete le tradizionali docce e vasche da bagno.

In conclusione, la Mirai Ningen Sentakuki non è solo un dispositivo per lavarsi; è un'esperienza multisensoriale che combina tecnologia avanzata con il concetto di benessere personale. Con l'interesse crescente dimostrato dal pubblico durante le presentazioni iniziali, questo innovativo macchinario potrebbe presto diventare una presenza comune nelle case del futuro.