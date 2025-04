Straordinaria scoperta: nuovo pianeta con due soli come in Star Wars. I ricercatori: orbita inedita

Roma, 18 aprile 2025 – L’osservazione del cosmo non smette di stupire i ricercatori e di regalare eccezionali scoperte, come quella del pianeta 2M1510 (AB) che orbita intorno a due soli, esattamente come il mondo immaginario 'Tatooine' di Star Wars, ma questo esiste davvero e orbita in modo insolito, disegnando un angolo di 90 gradi. Il pianeta è stato scoperto attorno a una rara coppia di giovani nane brune grazie alle osservazioni fatte con il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile. Lo studio, guidato dall'Università di Birmingham e pubblicato su Science Advances, fornisce la prima prova concreta dell'esistenza dei cosiddetti 'pianeti polari' in orbita perpendicolare attorno a una coppia di stelle.

Negli ultimi anni, infatti, sono stati scoperti diversi pianeti in orbita attorno a due soli, ma le loro orbite risultavano allineate con il piano su cui le loro stelle ospiti ruotano l'una attorno all'altra. Erano stati trovati anche degli indizi che facevano ipotizzare l'esistenza di pianeti su orbite perpendicolari (o polari) attorno a stelle binarie, ma finora non c'era nessuna prova concreta. La svolta è arrivata con l'esopianeta 2M1510 (AB) b, che orbita attorno a una coppia di giovani nane brune (oggetti più grandi dei pianeti giganti gassosi ma troppo piccoli per essere stelle vere e proprie).

Le due nane brune, viste dalla Terra, producono eclissi coprendosi a vicenda e per questo fanno parte di quella che gli astronomi chiamano una binaria a eclisse. Questa è la seconda coppia di nane brune a eclisse conosciuta finora e contiene il primo esopianeta mai trovato su un percorso perpendicolare all'orbita delle sue due stelle ospiti. "Un pianeta in orbita non solo intorno a una binaria, ma a una binaria di nane brune, e che per di più segue un'orbita polare, è decisamente incredibile ed entusiasmante", afferma il coautore dello studio Amaury Triaud dell'Università di Birmingham. La sua equipe ha scoperto questo pianeta mentre perfezionava i parametri orbitali e fisici delle due nane brune, raccogliendo osservazioni con lo strumento Uves (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph) installato sul Vlt dell'Eso all'Osservatorio del Paranal, in Cile. La coppia di nane brune, nota come 2M1510, è stata osservata per la prima volta nel 2018 da Triaud e altri all'interno del programma 'Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars' (Speculoos), un altro strumento al Paranal.