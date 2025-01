Meta abbandona il Fact-Checking: esplodono le ricerche su Google per cancellarsi da Facebook e Instagram

Negli ultimi giorni, le ricerche su Google relative alla cancellazione e al disiscrizione da Facebook, Instagram e Threads sono aumentate esponenzialmente negli Stati Uniti. Questo fenomeno segue l'annuncio di Mark Zuckerberg, CEO di Meta, di porre fine al sistema di fact-checking di terze parti e di allentare le politiche di moderazione dei contenuti. La decisione di Meta ha scatenato un'ondata di reazioni negative tra gli utenti, che temono un aumento della diffusione di discorsi d'odio e disinformazione sui social.

La nuove politiche di Meta

Meta ha introdotto il fact-checking e le politiche di moderazione dei contenuti dopo anni di critiche per la diffusione di notizie false e discorsi violenti sulle sue piattaforme. Questi contenuti hanno avuto conseguenze reali, come nel caso dell'assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021, che fu alimentato da appelli coordinati alla violenza su Facebook e Instagram. Ora, con la fine del fact-checking, Meta intende sostituirlo con un sistema di note comunitarie, simile a quello utilizzato da X, la piattaforma di Elon Musk, dove gli utenti possono segnalare i post che richiedono ulteriore contestualizzazione.

Piattaforme come Bluesky e Mastodon, due social media decentralizzati, hanno visto un notevole incremento di interesse

La reazione degli utenti

La reazione degli utenti è stata immediata e decisa. Secondo Google Trends, le ricerche per termini come "come cancellare definitivamente Facebook" hanno raggiunto il punteggio massimo di 100, indicando il massimo interesse possibile. Altre ricerche, come "come eliminare tutte le foto da Facebook", "alternative a Facebook", "come lasciare Facebook" e "come cancellare l'account Instagram senza accedere" sono diventate ricerche emergenti, con un aumento di popolarità superiore al 5.000% rispetto ai periodi precedenti.

La ricerca di alternative

Contemporaneamente, le ricerche per alternative a Meta sono aumentate notevolmente. Piattaforme come Bluesky e Mastodon, due social media decentralizzati, hanno visto un notevole incremento di interesse. Mastodon, in particolare, ha guadagnato popolarità dopo che Elon Musk ha preso il controllo di Twitter e lo ha rinominato X. Eugen Rochko, CEO di Mastodon, ha criticato le nuove politiche di Meta, definendole "un concerto per chiunque abbia una coscienza". Ha anche sottolineato che gli utenti che condividono contenuti da Threads a Mastodon tramite la funzione di condivisione del fediverse saranno monitorati per discorsi d'odio e violazioni delle politiche della piattaforma.

In sintesi, la decisione di Meta di abbandonare il fact-checking e allentare la moderazione dei contenuti ha scatenato un'ondata di reazioni negative tra gli utenti, che cercano alternative più sicure e responsabili. Questo fenomeno evidenzia la crescente preoccupazione per la diffusione di disinformazione e discorsi d'odio sui social media e la necessità di piattaforme che garantiscano un ambiente online più sicuro e rispettoso.