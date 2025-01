John Elkann nel Cda di Meta, l’annuncio a sorpresa di Zuckerberg: “Sono entusiasta”

Roma, 6 gennaio 2025 – "Sono entusiasta di iniziare l'anno con alcune notizie su cui stiamo lavorando da un po': Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst si uniscono al Consiglio di Amministrazione di Meta". Lo scrive sul proprio profilo il fondatore Mark Zuckerberg, annunciando l’ingresso nel Consiglio d'amministrazione di Meta dell’amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari.

L’annuncio di Zuckerberg

“Abbiamo enormi opportunità davanti dall'IA ai wearables al futuro dei social media, e il nostro consiglio ci aiuterà a raggiungere la nostra visione", aggiunge Zuckerberg, che non nasconde il prorprio entusiasmo di fronte all’allargamento del Cda. "Non vedo l'ora di lavorare con Dana, Charlie e John. Il 2025 – prosegue il post – sarà un anno importante per Meta e sono entusiasta di averli a bordo!".

Chi sono i tre nuovi consiglieri Meta

Zuckerberg dà qualche informazione sui tre nuovi consiglieri: "Dana è il presidente e amministratore delegato dell'Ufc (Ultimate Fighting Championship), che ha trasformato in una delle aziende sportive di maggior valore, crescita più rapida e popolarità al mondo. Lo ammiro come imprenditore e per la sua capacità di costruire un marchio così amato". "John – continua, parlando di Elkann – è amministratore delegato di Exor e presidente di due società automobilistiche di Exor, Stellantis e Ferrari. Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e apporta una prospettiva internazionale al nostro consiglio di amministrazione" Charlie "è un investitore tecnologico che in precedenza ha guidato team strategici in Microsoft. L'anno scorso è entrato a far parte del Meta Advisory Group per fornire consulenza sulle nostre roadmap tecnologiche e di intelligenza artificiale e sono entusiasta di aggiungerlo al nostro consiglio di amministrazione".