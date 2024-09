Lancio SpaceX: la missione Polaris Dawn è partita. La prima passeggiata spaziale privata

Roma, 10 settembre 2024 – E’ decollata la storica missione Polaris Dawn di SpaceX, che prevede la prima passeggiata spaziale di privati cittadini, e quindi di persone che non sono astronauti. Il lancio è stato effettuato dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida, con un razzo Falcon 9, alle 11.23 italiane. Due le ore di ritardo rispetto a quanto previsto, a causa del maltempo.

"Mentre guardate verso la Stella Polare, ricordate che il vostro coraggio illumina la strada per i futuri esploratori. Confidiamo nelle vostre capacità, nel vostro coraggio e nel vostro lavoro di squadra per portare a termine la missione che vi aspetta”. Queste le parole dei controllori di terra che hanno accompagnato lo storico lancio.

Il momento del lancio della nave della missione Polaris Dawn (Ansa)

L’imprenditore miliardario Jared Isaacman, amministratore delegato di Shift4 Payments e finanziatore del programma Polaris, sarà il comandante: per prendere parte all’esperienza ha pagato una somma non divulgata, ma che si presume essere molto alta. “Si sa, lo spazio è costoso”, ha commentato.

Insieme a lsaacman ci sono il pilota Scott Poteet e le specialiste di missione Sarah Gills e Anna Menon. L’equipaggio resterà in orbita cinque giorni.

La Crew Dragon raggiungerà inizialmente un'orbita di circa 1.200 chilometri, seguendo una traiettoria scelta per minimizzare il rischio di impatto con micrometeoroidi e detriti orbitali. Pochi minuti dopo il lancio, il booster del razzo si sgancerà per atterrare sulla nave drone 'A Shortfall of Gravitas', situata a Nord-Est del sito di lancio.

Dopo l'inserimento in orbita, l'equipaggio eseguirà i controlli necessari e alzerà poi la sua quota a 1.400 chilometri – battendo il record di 1.369 chilometri della missione Gemini 11 nel 1966 – dove rimarrà per circa 10 ore, raccogliendo importanti dati scientifici. Per il resto della missione, il veicolo di SpaceX i abbasserà su un'orbita di 700 chilometri per il resto della missione, ed è a questa quota che verrà effettuata anche l'attività extraveicolare.

Potrebbe non essere l’unico record della missione: Polaris Dawn dovrebbe anche segnare la distanza più lunga mai percorsa da una donna nello spazio.

Fiore all’occhiello di Polaris Dawn sarà certamente la passeggiata spaziale attesa per il terzo giorno, che nasconde però numerosi pericoli. Potrebbe infatti rivelarsi difficile ribloccare il portello della navetta a causa delle notevoli differenze di pressione.