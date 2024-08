Fake news sulle auto elettriche: il consumo del climatizzatore in coda

Quando affrontiamo un viaggio autostradale, specialmente durante le vacanze, può capitare di trovarsi bloccati in una coda interminabile. Che sia inverno o estate, una fake news che circola spesso afferma che, dopo poche ore di coda, un'auto elettrica rimarrebbe senza corrente, lasciando gli occupanti al caldo o al freddo in attesa dei soccorsi. Ma è davvero così?

Il climatizzatore e i consumi delle auto elettriche

La preoccupazione principale riguarda il climatizzatore, che secondo alcuni andrebbe a drenare l'energia della batteria di trazione in poche ore. Tuttavia, questa affermazione è lontana dalla realtà.

Consumi effettivi

Quanto consuma realmente un'auto elettrica da ferma? I consumi principali riguardano il climatizzatore e l'elettronica di bordo, inclusi sistemi infotainment, sensori, centraline e ADAS (i sistemi di assistenza alla guida). Anche se alcuni sistemi sono in stand-by, consumano sempre un minimo di elettricità.

Il climatizzatore è responsabile della maggior parte dei consumi. Al massimo della potenza, per raffrescare o riscaldare, può richiedere quasi 2 kW, ma la richiesta di energia diminuisce man mano che si raggiunge la temperatura impostata, stabilizzandosi attorno a 1 kW. L'elettronica di bordo, invece, consuma meno di 1 kW.

Consumo medio

In media, si può stimare un consumo tra 1 e 2 kW per un'auto ferma e bloccata in coda. Questo valore può aumentare leggermente in inverno con climi molto rigidi e su auto senza pompa di calore. Tuttavia, il dato importante è che stare bloccati in coda per un paio d'ore con un'auto elettrica non porta a rimanere senza carica per continuare il viaggio. In un paio d'ore di coda con il climatizzatore acceso, si perdono solo poche decine di km di autonomia, anche con la batteria sotto il 50% di carica.

Miglioramenti nei modelli recenti

Le case automobilistiche stanno lavorando per ottimizzare l'efficienza dei climatizzatori, soprattutto in inverno, attraverso l'installazione di pompe di calore sempre più efficienti. Anche in scenari estremi con temperature molto basse, un'auto elettrica non lascia a piedi i suoi occupanti, a meno che la batteria non sia già al minimo di carica, una situazione non troppo diversa da quella di un'auto a combustione interna con pochi litri di carburante nel serbatoio.

Conclusione

Chi afferma che un'auto elettrica lascia a piedi gli occupanti se si trova ferma in coda sta propagando una fake news. I moderni modelli di auto elettriche sono dotati di powertrain sempre più efficienti e batterie con capacità sempre maggiori. Non è necessario adottare tattiche particolari per limitare i consumi, come spegnere i sistemi non necessari o limitare l'uso del climatizzatore. Le auto elettriche sono progettate per gestire queste situazioni senza problemi, garantendo comfort e sicurezza anche in condizioni di traffico intenso.

In conclusione, le auto elettriche non solo sono all'altezza delle auto a combustione interna in termini di efficienza energetica, ma offrono anche un'esperienza di guida confortevole e sicura, sfatando i miti e le false credenze che ancora circolano sul loro conto.