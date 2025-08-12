Trovato morto il bimbo di 6 anni scomparso in mare a Cavallino: Carlo era a 100 metri dalla riva

Venezia, 12 agosto 2025 – È stato ritrovato a 100 metri dalla riva il corpicino senza vita del bimbo di 6 anni scomparso ieri pomeriggio nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Dopo le estenuanti ricerche che hanno coinvolto la spiaggia con una catena umana di bagnanti, alle 2.45 di questa notte i sommozzatori hanno avvisato e recuperato il bambino in mare, a poca distante da dove era scomparso.

Il piccolo Carlo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Non era molto lontano dal punto in cui si era tuffato, in un tratto di mare che ieri è stato setacciato per ore anche dai bagnanti.

Le ricerche non si sono mai fermate: i soccorritori hanno lavorato anche col buio con i sistemi di telerilevamento notturno. È stata la strumentazione Sonar, in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco, a permettere ai sommozzatori di individuare il corpicino del bimbo. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza.

Le ricerche sono continuate tutta la notte

Le ricerche del piccolo Carlo – scomparso dopo un bagno in località Cavallino-Treporti di Jesolo – sono continuate senza sosta per tutta la notte, coordinate dal IX Maritime Rescue Sub Centre della Direzione Marittima del Veneto. Nel pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Venezia è stata allertata dell'allarme lanciato dalla madre del bimbo che aveva chiesto aiuto al bagnino.

Il piccolo aveva deciso di tuffarsi e non era tornato a riva. Scattata anche la solidarietà dei bagnanti, che hanno fatto una catena a riva per aiutare le ricerche. Dopo la richiesta di aiuto, la Guardia Costiera aveva disposto immediatamente l'invio di una motovedetta, la CP833, di due gommoni, GC187 e GC111 e di pattuglie via terra, partiti da Venezia e da Jesolo. Nelle ricerche sono stati impiegati anche due elicotteri, dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Alle attività hanno collaborato, inoltre, i sommozzatori e un mezzo nautico dei vigili del Ffoco, un elicottero della Guardia di Finanza e gli assistenti bagnanti che lavorano sul litorale. In serata, nell'area di ricerca, e' giunto anche un aereo Manta ATR-42 della Guardia Costiera, decollato da Pescara, dotato di sofisticati sistemi di telerilevamento notturno.

È stata la madre a dare l’allarme

È stata la madre a dare l'allerta verso le ore 16, in una giornata torrida, senza vento e con il mare calmissimo. Le ricerche sono partite di lì a pochi minuti, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Venezia. Sul posto sono giunte le squadre dei sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto, che hanno impiegato nelle perlustrazioni anche le moto d'acqua, mentre dall'alto l'elicottero sorvolava di continuo il tratto davanti alla spiaggia, con traiettorie sempre più ampie.

Le ricerche si sono concentrate inizialmente nelle acque antistanti la zona di Ca' Pasquali, in un'area che va dal campeggio Vela Blu fino allo stabilimento Blue Sea, ed ha coinvolto tutti i bagnini delle torrette di salvataggio. L'ipotesi dei soccorritori è che il bambino possa essersi spinto troppo avanti nell'acqua, sino perdere l'orientamento, non riuscendo più a tornare a riva.

La gara di solidarietà

Ieri pomeriggio si è assistito anche ad una meravigliosa gara di solidarietà. Quando sono scattati i soccorsi, molti dei turisti che si trovavano sull'arenile hanno deciso di formare una grande catena umana, per perlustrare il tratto di mare metro per metro, purtroppo senza fortuna.

Dall'elicottero dei vigili del fuoco si poteva vedere una fila di almeno una cinquantina di persone che avanzavano pian piano dalla battigia scrutando attentamente l'acqua.

In aggiornamento