La guerra ombra dei droni Peklo ucraini: colpiti zaffiri sintetici e il mega impianto di elio a 1.200 dal fronte russo

Roma, 12 agosto 2025 – La guerra tra Ucraina e Russia si combatte anche a 1.200 chilometri dal fronte, lontano dai riflettori e da quei territori contesi al centro del prossimo vertice Trump-Putin in Alaska. Mentre sul campo di battaglia si attende e (teme) una nuova offensiva delle truppe dello zar, prosegue la partita a scacchi fatta di operazioni mirate a scardinare le certezze di Mosca. Sono colpi assestati, in senso lato, alle fondamenta, con l’obiettivo di far tremare i piani alti dei palazzi e mettere in crisi, o quanto meno frenare, la macchina bellica del Cremlino.

I droni "Peklo" ucraini, probabilmente utilizzati nell'attacco alla raffinerie di elio in Russia

L’attacco di droni di Kiev all’impianto di elio russo di Orenburg, la più grande raffineria del gas essenziale in Europa, è l’ultima spallata. Ancora da quantificare i danni: stando a quanto riporta il Kyiv Independent l’azione è stata portata con droni dell'intelligence militare ucraina (HUR) nella notte tra l’11 e il 12 agosto. E l’impianto è stato colpito, probabilmente dai celebri “Peklo” (ovvero “inferno”) presentati in dicembre da Zelensky. O meglio sarebbe stato colpito, perché come quasi sempre accade in questi casi da parte russa non arriva nessuna conferma in tal senso. Le testimonianze parlano di diverse esplosioni udite nell’area dello stabilimento, mentre le autorità dell’oblast si limitano a riferire che alle ore 20:00 dell'11 agosto è stato chiuso un tratto dell'autostrada M-5 degli Urali vicino a Perevolotsky e Kholodnye Klyuchi, nei pressi della struttura.

A cosa serve l’elio

Oltre a essere fondamentale per applicazioni civili, dai semiconduttori alle saldature, fino al ruolo nel funzionamento delle apparecchiature di risonanza magnetica, l’elio viene utilizzato a fini bellici. Serve per i missili, in particolare: è un componente essenziale per pressurizzare i serbatoi di carburante, ne garantisce un apporto continuo ai motori dei razzi.

Una fonte del Kyiv Independent sottolinea che quella di Orenburg è “l'unica struttura in Russia che produce un componente di fondamentale importanza utilizzato nella produzione di razzi, nell'industria spaziale e nel settore aeronautico". Mosca è una grande produttrice di elio e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei principali attori mondiali del settore. Parte del gas naturale estratto e raffinato viene destinata al cosmodromo di Plesetsk, proprio per i lanci spaziali militari. La Russia è anche esportatrice di elio, anche se è difficile trovare dati ufficiali sui volumi che escono dal territorio e sui Paesi che ricevono il gas. Per dare un’idea delle dimensioni, la capacità annua do Orenburg è di circa 15 miliardi di metri cubi di gasnaturale.

Gli zaffiri sintetici

In linea con l’operazione di Orenburg, anche se più vicino al confine con l’Ucraina, l’operazione con cui uno sciame di droni avrebbe colpito questa notte uno stabilimento che produce zaffiri sintetici nella città russa di Stavropol, nella Russia meridionale. Secondo quanto si apprende da media ucraini, l'impianto colpito dovrebbe essere il JSC Monocrystal. Anche in questo caso l’obiettivo è indiretto: gli zaffiri sono materiali di particolare durezza, resistenti e durevoli. Diventano componenti cruciali nella realizzazione di visori, sensori o altri dispositivi ottici ad alta tecnologia. Tutti strumenti adoperati dai russi per fare la differenza sul campo.