Cosa è Discord e come fare il download. Come si usa la piattaforma dei gamer (ma non solo)

Tra i videogiocatori virtuali è ben nota una piattaforma online, sempre più popolare anche presso utenti generalisti. Si chiama Discord: cos’è? Può essere interessante saperne di più proprio perché ormai non è più una realtà di nicchia, ma è sempre più utilizzata anche dal grande pubblico.

Che cos’è Discord?

Discord è un’app di chat vocale, video e testuale usata da milioni di persone dai 13 anni in su, ideata e sviluppata per consentire agli utenti di parlare e intrattenersi con amici e altri membri delle varie community. Avendo capito Discord cos’è e che non è a uso esclusivo dei gamer online, va aggiunto che molta gente, in generale, può usare Discord ogni giorno per confrontarsi su molti argomenti, personali e pubblici, dalla sfera privata a quella pubblica. Stiamo parlando di una piattaforma digitale concepita per community di qualsiasi dimensione, ma che è pure largamente usata da piccoli gruppi attivi che si interfacciano tra loro regolarmente e che condividono hobby e interessi.

Come funziona Discord

Dopo aver compreso Discord cos’è e aver visto alcune sue caratteristiche, vediamo il funzionamento di questa piattaforma. Partecipare a Discord è facile: si può usare il servizio sul browser desktop o scaricare l'app gratuita disponibile per Android, iOS, Linux, macOS e Windows. Da lì, dopo aver creato un profilo, si può creare un server o unirsi a uno già esistente accettando un invito che può arrivare tramite link via email o tramite social e vari servizi di messaggistica istantanea. Un server è costituito da canali che i membri utilizzano per la comunicazione. In effetti, la funzione di chat video di Discord lo rende un'ottima alternativa a Zoom per i meeting e le call virtuali.

Come unirsi a Discord

Quando si usa Discord, si visualizzano i server e i canali interni a essi sulla sinistra (alcuni solo testuali, altri vocali). L’elenco dei membri che fanno parte di quel server, invece, appare sulla destra. In alto (o in basso, se si sta usando la piattaforma su un dispositivo mobile) si possono aggiungere e inviare messaggi agli amici, fare ricerche nei server e controllare se si è stati menzionati in una conversazione. Un singolo utente che utilizza Discord in modalità gratuita può unirsi a un massimo di 100 server. Chi ha effettuato un abbonamento a pagamento può unirsi a 200.

Opzioni disponibili

Discord permette di personalizzare le notifiche del server e di assegnarti un soprannome diverso per ogni server a cui ti unisci. Si possono anche invitare gli amici che hai aggiunto da un server a un altro, anche se gli amici non hanno bisogno di condividere un server per comunicare. Un singolo server può avere fino a 500.000 membri (250.000 su un nuovo server). Detto questo, il proprietario deve contattare il supporto Discord per avere più spazio sul server per evitare errori di connessione se più di 25.000 persone sono contemporaneamente online. Un server arriva al massimo a 50 categorie e 500 canali.

Server privati

Discord offre sia server privati che pubblici. I server privati (protetti da password) servono per interagire con amici con cui si ha confidenza e un rapporto sereno, non con estranei, alcuni dei quali potrebbero finire per esprimere il proprio dissenso con toni accesi o, peggio, offensivi. Funzionano, dunque, anche per qualsiasi tipo di comunicazione che richieda segretezza, anche, per esempio, se si vuole interagire con gli sviluppatori di Discord per fare alcune domande su giochi o altro.

Server pubblici

I server pubblici di Discord, un mix tra Reddit e Slack, servono soprattutto a unire i fan di un argomento comune affinché possano chattare tra loro e promuovere la loro comunità. Si possono creare emoticon personalizzate. Ci sono dei moderatori, che possono vietare la partecipazione a utenti potenzialmente problematici. Va considerato, infatti, che gli sviluppatori di game interagiscono abitualmente con gli utenti verificati sui server Discord in merito ai loro titoli.

Lo streaming

Sebbene sia dotato di funzionalità video, Discord non è in concorrenza con Twitch e altre piattaforme di streaming live di videogiochi rispetto alle quali si pone più come un servizio complementare, non antagonista.