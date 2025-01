ChatGPT down: l’intelligenza artificiale di Open AI non funziona da qualche ora. Cosa è successo

Il 23 gennaio 2025, ChatGPT ha subito un'interruzione globale che ha colpito migliaia di utenti. A partire dalle 12:30, molti hanno segnalato l'impossibilità di ricevere risposte dal chatbot, nonostante il sito web fosse parzialmente accessibile. Gli utenti che riuscivano a collegarsi al sito ricevevano messaggi di error e come "Internal Server Error" o "Bad Gateway", mentre altri vedevano il messaggio "50 3 Service Temporarily Unavailable" . Anche gli abbonati paganti non erano esenti da questi problemi, evidenziando l'impatto diffuso dell'interruzione.

Cause dell'Interruzione

Le interruzioni come quella di oggi sono spesso attribuite a un'elevata domanda di servizio. OpenAI ha già affrontato situazioni simili in passato; ad esempio, a dicembre 2024, il servizio aveva confermato problemi simili attraverso il social media X. Tuttavia,oggi, OpenAI non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla causa dell'interruzione. È importante notare che la concorrenza nel settore, come Anthropic con i suoi modelli Claude, ha portato a una crescente pressione su OpenAI per mantenere la stabilità del servizio.

Reazioni degli utenti

Le reazioni degli utenti sono state varie, con molti che hanno espresso frustrazione per l'impossibilità di accedere a un servizio per il quale pagano. La situazione è particolarmente critica considerando che OpenAI offre piani premium come ChatGPT Pro, che costa fino a 200 dollari al mese. Gli utenti si aspettano un servizio affidabile in cambio di queste spese elevate .

Le interruzioni del servizio di ChatGPT sollevano interrogativi sulla capacità di OpenAI di gestire la domanda crescente e mantenere la stabilità della piattaforma. Mentre gli utenti attendono una risoluzione e una comunicazione chiara da parte dell'azienda, è evidente che la fiducia nel servizio potrebbe essere compromessa se tali problemi dovessero ripetersi frequentemente. La situazione attuale mette in luce la necessità per OpenAI di migliorare le proprie infrastrutture e garantire un accesso più affidabile ai propri utenti.