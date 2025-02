Big Tech, Fieg sulla stessa linea di Mediaset: “Ora una legge per la concorrenza”

(DIRE) Bologna, 4 gen. - Nuovo rebus urbano per Bologna: cosa fare dei grossi totem pubblicitari che affiancano le edicole presenti sul territorio? Ci sta ragionando l'amministrazione comunale, attraverso una ricognizione finalizzata a capire se questi manufatti vengono utilizzati e se interferiscono con lo spazio pubblico, tenendo anche conto della progressiva riduzione delle rivendite di giornali. La premessa risale al 2013, quando l'amministrazione comunale rilasciò alla società Centro diffusione e logistica una concessione di suolo pubblico per la collocazione di parallelepipedi di 1,30 per 1,30 metri in adiacenze delle edicole: inizialmente 101, successivamente scesi a quota 58. Nel 2023, poi, la stessa società ha presentato al Comune una manifestazione di interesse finalizzata alla sostituzione di tutti i parallelepipedi con altri più moderni, come spiega un provvedimento approvato dal settore Economia di Palazzo D'Accursio. L'amministrazione, però, ha avviato "un'attività ricognitiva volta a verificare il reale utilizzo dei suddetti manufatti da parte degli edicolanti, l'eventuale loro interferenza con altre opere pubbliche di prossima realizzazione- continua l'atto- nonché la loro compatibilità rispetto al luogo di collocazione, anche in ragione dell'elevato numero di attività che nel frattempo hanno cessato o si sono delocalizzate". Di conseguenza, la concessione con scadenza a fine 2023 era stata prorogata di un anno e, ora, il Comune ha deciso di prolungarla ulteriormente fino al prossimo 30 giugno: questo "al fine elaborare una proposta di Patto di collaborazione per l'ammodernamento dei manufatti a servizio delle edicole con i soggetti interessati". (Pam/ Dire) 10:39 04-01-2