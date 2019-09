Qual è il contenitore giusto per buttare il tubetto di dentifricio? E quello per il cartone della pizza? Fare bene la raccolta differenziata è doveroso, e aiutarsi con le app da scaricare sullo smartphone può fornire un sostegno a tutti i dubbi che quotidianamente abbiamo su come riciclare in modo corretto i rifiuti. Ecco le app migliori per gestire la raccolta differenziata.

Junker

Junker è un’app pensata e realizzata per aiutare i cittadini a differenziare in maniera corretta e rapida i rifiuti domestici. Basta utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per scansionare i codici a barre presenti sugli imballaggi o scrivere direttamente la tipologia di rifiuto: Junker riconosce il prodotto, lo scompone nei materiali che lo costituiscono e indica il modo corretto per smaltirlo. L’app è pensata per aiutare l’ambiente, ridurre il margine di errore quando si conferisce un rifiuto e evitare multe e sanzioni comunali.



Il Rifiutologo

Questa app è un aiuto per la gestione della raccolta differenziata in quanto, oltre a fornire indicazioni e consigli sullo smaltimento dei rifiuti domestici, indica dove si trova la stazione ecologica più vicina per il conferimento dei rifiuti speciali o ingombranti. L’app permette anche di segnalare i cassonetti troppo pieni (nelle zone gestite dal gruppo Hera) e risponde a una serie di domande frequenti sulla differenziata.



Riciclario

Si tratta di un’app dedicata alla gestione delle tasse sui rifiuti domestici. Offre un validissimo aiuto nella corretta gestione dei rifiuti - urbani e assimilati - e nel reperire facilmente le informazioni relative alla propria posizione TARI (la tariffa comunale sui rifiuti). Con Riciclario è possibile gestire la non semplice comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nella raccolta differenziata: il gestore, l’utente finale e il comune grazie a uno scambio continuo di informazioni, segnalazioni e richieste.



PuliAmo

PuliAmo è l’applicazione realizzata da AMSA e APRICA per orientarsi nel mondo dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata. Basta inserire il proprio indirizzo per conoscere i giorni di raccolta dei rifiuti presso l’abitazione e tutte le informazioni necessarie per una corretta raccolta. Inoltre, dove disponibile, con PuliAmo è possibile richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti, segnalare situazioni anomale (come ad esempio: discariche abusive, cestini pieni, ecc...) e conoscere l'ubicazione delle piattaforme ecologiche. L’app offre anche il calendario completo del lavaggio delle strade.



Dizionario dei rifiuti

Un’app che mette a disposizione informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata di più di 8000 comuni italiani, con il calendario del conferimento dei rifiuti, un alert per non dimenticarsi di buttare la tipologia corretta e un vero e proprio dizionario con oltre 800 rifiuti, ognuno dei quali associato al modo corretto di smaltimento. L’app è disponibile, al momento, solo per dispositivi Android.



