Parigi, 8 ottobre 2020 – Giornata spettacolare venerdì 8 ottobre al Roland Garros. Il torneo maschile si è allineato alle semifinali con quattro grandi protagonisti del tennis mondiale. Il dodici volte campione Rafa Nadal cercherà di prendersi la rivincita su Diego Schwartzman, che lo aveva sconfitto a Roma, mentre il numero uno del mondo Novak Djokovic proverà a respingere l’attacco del greco Stefanos Tsitsipas.

Orari tv e dove vedere le semifinali maschili

Il programma delle semifinali inizia alle 14.50 sul campo centrale Philippe Chatrier quando lo spagnolo Nadal si scontrerà con l’argentino Schwartzman. Dieci i precedenti tra i due con nove vittorie di Nadal, l’unica dell’argentino è proprio quella di Roma di poche settimane fa. Sulla terra rossa il bilancio è tre a uno per Nadal, che ai quarti ha eliminato il talento azzurro Jannik Sinner. Diretta della partita su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport Player e Dazn. L’altra semifinale si terrà subito dopo ma non prima delle 17 e vedrà di fronte Djokovic e Tsitsipas. Il serbo ha eliminato ai quarti lo spagnolo Carreno Busta, mentre il greco ha avuto la meglio del russo Rublev. Tra i due ci sono sei precedenti, quattro sul veloce (bilancio due pari) e uno sulla terra (vittoria di Djokovic a Madrid nel 2019 in due set). La partita sarà trasmessa in diretta sempre da Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport Player e Dazn.