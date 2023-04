Atp Barcellona, Musetti batte Norrie: ai quarti sfiderà Sinner

Barcellona, 20 aprile 2023 - Lorenzo Musetti ha vinto e convinto nel turno degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona. Il tennista azzurro ha battuto in tre set Cameron Norrie, numero 13 del ranking mondiale, in un match intenso e complesso, specialmente nei primi due parziali. Il primo set se lo era aggiudicato il britannico per 6-3, ma Lorenzo è stato bravo a reagire e a portare a casa il secondo parziale per 6-4. Nel terzo set è stato dominio totale per il toscano, che prevalso per 6-1. Nel prossimo turno il rivale sarà Jannik Sinner, in un derby tutto italiano.

L'andamento del torneo di Musetti

Lorenzo Musetti ha finora disputato una sola partita in questo torneo Atp 500 di Barcellona, l'esordio contro l'australiano Jason Kubler. Il numero 20 del ranking mondiale ha liquidato la pratica in soli due set, per 6-3, 6-1: il tennista azzurro aveva persino cominciato il primo set con un parziale di cinque game a zero, salvo poi accusare un momento di appannamento e subire un break del rivale, che è poi capitolato. Nel secondo set, in ogni caso, i valori in campo sono usciti nuovamente fuori a favore del tennista toscano, che aveva aperto con due break che hanno poi sancito il 6-1 che ha concluso il match a suo favore. Eliminato il primo rivale, numero 66 al mondo, in meno di un'ora e un quarto, Musetti ha così potuto concentrare tutti i suoi sforzi per preparare questo ottavo di finale.

La cronaca del match

Primo set - Il primo set comincia con Cameron Norrie al servizio. Un rovescio largo di Lorenzo Musetti inaugura la partita, che poi prosegue con due battute vincenti del britannico, un dritto lungo dello stesso e la chiusura del gioco sul 40-15 a favore dell'inglese. Il secondo gioco è più combattuto, con l'azzurro che sale sul 40-0 con un ottimo servizio, ma poi viene quasi riacciuffato, con un 40-30 poi concluso positivamente dal toscano, che si porta sull'1-1. Il terzo game segna una possibile svolta, con Musetti che si prende un break importante: prima un rovescio tradisce Norrie, poi una forzatura costa al britannico un altro punto e Lorenzo si porta sullo 0-40, poi chiuso con un break mantenendo a zero il rivale. Il controbreak, però, arriva subito nel game successivo. Musetti affronta il parziale in maniera troppo difensivista, Norrie sale sullo 0-40 e viene quasi recuperato dall'azzurro, che però si ferma al 30: il numero 13 al mondo chiude il gioco grazie a un rovescio mal riuscito di Musetti, che concede così il 2-2 che rimette tutto in equilibrio. Il quinto game è estremamente combattuto. Un dritto di Musetti e un dritto out di Norrie indirizzano il gioco a favore dell'azzurro sullo 0-30, ma il britannico reagisce. L'italiano guadagna due palle break: una annullata con un ace, l'altra con un serve and volley. Norrie va ancora a segno con il servizio per portarsi in vantaggio, e poi conclude con il dritto che vale il 3-2. Il sesto game risulta decisivo, in negativo, per Musetti, che perde il servizio. Dopo essere salito sul 30-0, l'azzurro incassa un rovescio incrociato stupendo del rivale e un passante; il 30-40 è propiziato da un pizzico di fortuna per Norrie. I due vanno ai vantaggi, dove la spunta il britannico dopo un rovescio in back di Lorenzo che termina largo. Norrie è bravo a tenere il servizio successivo a zero e portarsi sul 5-2. Musetti mantiene il suo turno di battuta, seppur a fatica, ma capitola nel momento in cui Norrie va a servire efficacemente per il set, che si conclude sul 6-3.

Secondo set - Lorenzo Musetti è costretto a chiamare in causa il fisioterapista dopo il termine del primo set, per via di un fastidio fisico all'avanbraccio destro che ne stava condizionando la prestazione. L'azzurro torna in campo sulla terra rossa di Barcellona al servizio: il primo dritto è largo, poi il nastro non premia l'italiano che va sotto 0-30. Norrie concede un errore di dritto e uno di rovescio consecutivi, che rimettono in piedi il gioco dell'azzurro, il quale recupera e si porta a casa questo 1-0, grazie ad un altro errore evitabile del rivale. Il britannico torna a servire e i due vanno ai vantaggi, grazie a dei bei colpi di Lorenzo, che sfoggia lampi del suo repertorio tecnico. Alla fine a spuntarla è Norrie, che rischia grosso ma chiude il gioco con un dritto inside out. Nel terzo gioco Musetti mantiene il servizio, dopo aver conquistato tre punti consecutivi e averne persi due: un errore di dritto di Norrie ferma proprio il suo recupero e sigilla il 2-1 per l'azzurro. Il britannico si prende a zero il servizio successivo, senza trovare mai reale opposizione dall'altra parte del campo. Il quinto gioco è una vera odissea per Lorenzo, che rischia grossissimo annullando una palla break e perdendone due. Alla fine, in ogni caso, l'italiano tiene e sale sul 3-2. Il numero 13 del ranking fatica un po' al servizio, Musetti difende bene sulle sue accelerazioni, ma alla fine ai vantaggi il britannico riesce a mantenere il match in equilibrio sul 3-3. Lorenzo apre il settimo gioco con una gioca splendida, una palla corta spettacolare, ma anche con una volèe di rovescio abbastanza semplice sparata a rete. I due contendenti vanno ai vantaggi: Musetti si prende il punto con un ottimo servizio difficile da rispondere, ma poi sbaglia una palla corta molto sofisticata e complessa. L'italiano, in ogni caso, riesce a salire sul 4-3 senza dover annullare alcuna palla break. Nessuno dei due riesce a prevalere in questo secondo set: anche Norrie tiene il servizio, in un parziale di partita filato finora liscio per entrambi. Musetti va al servizio e commette due errori pesantissimi di dritto, che gli costano due palle break per il rivale, entrambe annullate grazie ad una seconda di servizio rischiosa e ad un dritto efficace. Lorenzo mette a segno quattro punti consecutivi e salva un gioco importantissimo, che gli vale il 5-4. Musetti è super nel gioco successivo, riesce a prendersi il break e, di conseguenza, anche il set che allunga la partita.

Terzo set - Musetti prosegue nel suo momento positivo, apre il terzo set al servizio e perde solo un punto, nel conquistare il terzo gioco consecutivo. Norrie, al contrario, è al momento disastroso: alla battuta commette un doppio fallo che regala tre palle break all'azzurro, che le sfrutta grazie ad un altro errore, stavolta di dritto, del britannico, che va sotto 2-0. Lorenzo non perde la concentrazione e tiene il servizio per il 3-0, ma la sua striscia positiva viene interrotta nel game successivo, quando finalmente Norrie riesce a mantenere la battuta che vale l'1-3. Musetti resta in totale controllo del match, che ormai si avvia verso la conclusione con l'azzurro sopra per 5-1 dopo un altro break. Musetti chiude la partita al servizio.

Gli altri italiani in corsa a Barcellona

L'unico altro italiano ad aver superato il primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona è stato Jannik Sinner, che ha vinto anche agli ottavi di finale questa mattina ed è così approdato ai quarti. L'altoatesino ha battuto ai sedicesimi di finale l'argentino Diego Schwartzman in due set nella giornata di ieri, per 6-2, 6-4. Jannik ha poi eliminato il giapponese Yoshihito Nishioka in tre set: dopo aver vinto in scioltezza il primo set, con un netto 6-1, il tennista azzurro ha accusato la reazione del rivale, che ha alzato il livello del suo tennis ed è riuscito a vincere il secondo parziale per 6-4. Il tentativo di rimonta del giapponese non ha però fruttato, poiché nel terzo set Sinner si è imposto con autorità per 6-3. Altri due italiani hanno partecipato all'Atp di Barcellona, ma sono stati eliminati prematuramente. Matteo Arnaldi, numero 105 del ranking mondiale, era avanzato fin dalle qualificazioni ma è stato eliminato dal britannico Daniel Evans. Quest'ultimo, numero 26 del mondo, ha prevalso per 6-4, 6-3, anche grazie ai diversi errori dell'azzurro nelle palle break (neanche una concretizzata su otto create). Francesco Passaro, invece, ha salutato il torneo catalano al secondo turno, contro l'argentino Francisco Cerundolo. Anche in questo caso il match si è chiuso in due set, per 6-2, 6-2. Il numero 125 del ranking mondiale è caduto contro il numero 32 dopo un'ora di gioco, nel primo incrocio assoluto in carriera tra i due.