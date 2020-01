Wengen, 19 gennaio 2020 – La Coppa del Mondo maschile di sci alpino cambia rotta a Wengen. Lo slalom svizzero rischia di essere uno dei crocevia per quanto riguarda la corsa alla generale in una gara che pur rappresentando l’ennesima beffa di Kristoffersen, costretto ad accontentarsi ancora una volta del secondo posto alle spalle di Noel, premia fortemente il norvegese in ottica Overall, vista l’uscita di Pinturault.



Il francese si era difeso alla grandissima nella prima manche con una proiezione da podio che avrebbe acceso un testa a testa spettacolare per la corsa al pettorale giallo. Ma l’uscita di scena per un’inforcata nella seconda manche ha permesso a Kristoffesen di prendere punti pesantissimi.



Ottima la manche del norvegese che però deve fare i conti con un altro francese, Clement Noel, strepitoso ancora una volta tra i pali stretti. Al momento sembra lui lo slalomista più forte del circuito, vista l’incredibile capacità di gestire il vantaggio nella seconda manche nonostante una sbavatura nel finale.



Il podio lo completa una grande sorpresa: è il russo Koroshilov, che torna a grandi livelli in una stagione in cui aveva dato cenni di vita di fatto solo per metà gara nella scorsa combinata. Il classe 1984 ha superato nomi di prestigio come Foss-Solevaag, Yule (vincitore degli ultimi due slalom) e Zenhaeusern per scalare le posizioni fino ad arrivare sul terzo gradino del podio.



Per gli italiani gara decisamente complicata: al traguardo il migliore è un buon Giuliano Razzoli, ritrovato dopo una stagione in ombra, con l’undicesimo posto che rappresenta anche la sua migliore prova stagionale. Maurberger per via di un errore è 23esimo, mentre Vinatzer ancora fuori per un’inforcata.



Ordine d'arrivo slalom Wengen

1. Clement Noel (Fra) in 1'46"43

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0"40

3. Alexander Khoroshilov (Rus) +0"83

4. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +0"85

5. Daniel Yule (Sui) +0"90

5. Ramon Zenhaeusern (Sui) +0"90

7. Marco Schwarz (Aut) +0"91

8. Tanguy Nef (Sui) +1"05

9. Jean-Baptiste Grange (Fra) +1"23

10. Loic Meillard (Sui) +1"32

11. Giuliano Razzoli (Ita) +1"42

...

23. Simon Maurberger (Ita) +2"37

DNF Alex Vinatzer (Ita)

Classifica generale dopo lo slalom maschile di Wengen

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 691 punti

2. Alexis Pinturault (Fra) 613

3. Aleksander Aamotd Kilde (Nor) 591

4. Dominik Paris (Ita) 556

5. Matthias Mayer (Aut) 512

6. Beat Feuz (Sui) 461

7. Vincent Kriechmayr (Aut) 418

8. Clement Noel (Fra) 340

9. Daniel Yule (Sui) 335

10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 316