MotoGp Austin 2023, Bagnaia in pole. La gara in diretta dalle 21

Austin, 16 aprile 2023 - Francesco Bagnaia parte in pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp, terzo appuntamento della stagione 2023. Il pilota della Ducati ha vinto la sprint race mettendosi alle spalle lo spagnolo Alex Rins su Honda Lcr e Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team di Rossi. Per il campione iridato c'è la possibilità di riprendersi la testa della classifica del Mondiale ora in mano per un punto a Marco Bezzecchi (54 punti), solo quinto nella mini corsa del sabato.

La griglia di partenza

1a fila 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 2'01"892 alla media di 162,8 km/h 2. Alex Rins (Esp) Honda 2'02"052 3. Luca Marini (Ita) Ducati 2'02"181 2a fila 4. Alex Marquez (Esp) Ducati 2'02"242 5. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 2'02"268 6. Aleix Espargarò (Esp) Aprilia 2'02"539 3a fila 7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 2'02"749 8. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 2'02"882 9. Joahnn Zarco (Fra) Ducati 2'03"062 4a fila 10. Jack Miller (Aus) Ktm 2'03"084 11. Brad Binder (Rsa) Ktm 2'03"107 12. Jorge Martin (Esp) Ducati 2'03"292.

