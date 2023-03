Marc Marquez (Ansa)

Portimao, 25 marzo 2023 - Signore e signori, Marquez è tornato. E il lampo nella caccia alla prima pole della stagione, sembra davvero l’antipasto, di quello che Marc potrà inventarsi nel 2023. Bella la zampata all’ultimo giro delle qualifiche; bello - a suo modo - anche il vento rubato a velocissimo Bagnaia; bella la voglia di chiarire subito il concetto sul suo ritorno alla battaglia che più che in pista, la si è letta chiaramente negli occhi dello spagnolo. Marquez è sembrato e sembra davvero quello degli anni (già troppo lontani) in cui era diventato l’Imperatore della MotoGp.

Marquez insomma c’è e - Sprint Race a parte - in gara darà del filo da torcere non solo a super Pecco, ma anche a tutto il pacchetto di Ducati che vuole prendersi la stagione e vorrebbe cominciare da subito, dal Portogallo, dal primo Gp del 2023. Dunque, la prima pole dell’anno si porta dietro un significato molto più ampio del semplice risultato. E Marquez sembra aver scelto in modo scientifico questo tipo di risultato. Sia nella tempistica: primo risultato ufficiale del nuovo campionato in tasca. Sia nel metedo: annacquando di prepotenza il tempo da brividi che Bagnaia aveva appena realizzato e facendolo in quel modo, rubando la scia di una Desmo più potente della sua Honda ma non imbattibile. Forse.