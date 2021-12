Il gesto dell’anno. Il momento che meglio di ogni altro ha incarnato lo spirito olimpico, l’amicizia, il rispetto. Ispirazione per milioni di sportivi in tutto il mondo. La World Athletics, il massimo organo mondiale dell’atletica leggera, ha premiato l’azzurro Gianmarco Tamberi insieme al qatarino Mutaz Barshim con l’Inspiration Award per la medaglia d’oro condivisa nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel corso della cerimonia World Athletics Awards 2021, il saltatore azzurro è intervenuto in collegamento video per ricevere il premio consegnato dal presidente Wa Sebastian Coe, che ha ricordato la rinascita di Gimbo dall’infortunio di Montecarlo alla gloria di Tokyo.

"È ‘crazy’, una storia incredibile – ha detto ’Gimbo’ – non riesco ancora a realizzare cosa sia accaduto. Ho lavorato duramente per questo obiettivo. E Mutaz è più di un amico per me. È un fratello". Commosso anche il qatarino: "È qualcosa che resterà per sempre’".