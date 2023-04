Garofalo, Del Signore e Turturiello Da Cervia si vede Piazza di Siena

di Paolo Manili

Il sold-out di questo campionato italiano 2023 di salto ostacoli è stata la risposta migliore alla scarsità di concorrenti importanti che avevamo lamentato l’anno scorso, starting list alla mano. Quest’anno gli organizzatori – ossia la Fise, con lo straordinario supporto del C.I. Le Siepi, diretto con polso fermo dall’inossidabile Lalla Novo, e anche il c.t. Marco Porro, grande motivatore – hanno saputo mettere in passerella il meglio del salto ostacoli azzurro con pochissime assenze giustificate: Pisani perché convalescente dall’infortunio alla clavicola, De Luca i cui cavalli erano appena rientrati da un tour importante. Ma gli altri c’erano tutti.

Al di là di una formula davvero impegnativa all’inizio della stagione, che in cambio mette sulla bilancia i primi tre posti (Garofalo, la Del Signore e Turturiello) per la massima vetrina dell’equitazione italiana, ossia il Csio di Roma-Piazza di Siena. Questa potrebbe essere la strada giusta per riportare ogni anno in campo davvero i nostri migliori binomi, per ridare al tricolore la sua vera funzione, ossia quella di servire da attendibile riscontro del livello del salto ostacoli nazionale. Questa volta finalmente il campionato italiano ci è riuscito e rafforza il valore delle performances viste in campo, non solo quello delle medaglie. La presenza venerdì del presidente del Coni, Malagò, è un tributo a queste scelte.

Ieri si è concluso anche il campionato amazzoni: titolo a Camilla Bosio (Hervester), argento a Camilla Vittadini (Jebedabedoe), bronzo a Vanessa Barea (Cavani de Mahn). Nel criterium senior di 2° grado oro alla De Filippo (Narco Van’T Vennehof), argento alla Romano (Energie de La Hart) e bronzo a Mari (Jenson vh Elkenof).

Tutte le classifiche degli altri criterium e dei brevetti sono su www.cavallomagazine.it e sul web site federale.