Montecarlo, 20 maggio 2021 - E' la gara di maggior fascino della Formula 1. Il Mondiale 2021 torna sulle stradine di Montecarlo dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia di Coronavirus. Con le prime due sessioni di prove libere inizia dunque il weekend sul circuito di Monaco per un appuntamento che ha sempre unito i motori con il glamour.

Gp Monaco: orari e dove vederlo in tv

Sommario

La giornata è iniziata male per il pilota della Ferrari Charles Leclerc: il padrone di casa infatti ha dovuto interrompere quasi subito la prima sessione di libere per un problema alla trasmissione. Il monegasco ha girato solo per una decina di minuti e poi ha dovuto arrendersi; i meccanici sono già al lavoro per consentirgli di effettuare la seconda sessione di libere prevista alle 15.

Sergio Perez è stato il più veloce: il pilota messicano della Red Bull ha realizzato il miglior tempo, chiudendo il suo giro veloce in 1'12"487. Secondo tempo per il ferrarista Carlos Sainz (+0"119) davanti all'olandese della Red Bull Max Verstappen (+0"161) e a Pierre Gasly dell'Alpha Tauri. Solamente quinto il leader del Mondiale, Lewis Hamilton, il quale paga un distacco di 508 millesimi e precede il compagno di box Valtteri Bottas (+0"644).

Mondiale F1: classifiche - calendario e risultati

L'appuntamento monegasco è il quinto di un campionato che sta vivendo sull'appassionante duello tra il campione del mondo Lewis Hamilton e Max Verstappen che finora è a vantaggio del pilota della Mercedes che ha vinto tre delle quattro gare fin qui disputate.

Monaco, come abbiamo detto, è un circuito unico nel panorama della Formula 1: un circuito interamente cittadino che esalta le qulità dei piloti. Lungo 3.337 con 19 curve, il tracciato di Montecarlo non concede tante possibilità di sorpasso. In gara si effettueranno 78 giri per un totale di 260 chilometri. Il tempo record appartiene proprio a Max Verstappen in 1’14”26’ ottenuto nel 2018.

Per quanto riguarda il programma, è anch'esso tradizionalmente diverso dagli altri: le prime libere vanno infatti in scena già oggi (giovedì) alle 11.30 e alle 15. Domani le vetture restano ai box, sabato terza sessione di libere e le qualifiche. Domenica la gara.