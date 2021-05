Barcellona, 9 maggio 2021 - Duello attesissimo quello di oggi fra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 (segui la diretta). Nelle qualifiche il pilota della Mercedes ha staccato quello della Red Bull di appena 36 i millesimi. Lecito quindi attendersi fuoco e fiamme fin dal semaforo verde fra il campione del mondo, ieri protagonista della pole position numero 100 della carriera, e lo sfidante olandese. Partendo dalla pole, Verstappen permettendo, Hamilton può puntare alla vittoria e avvicinare anche il traguardo dei cento Gp conquistati, visto che è già a quota 97. Verstappen lo ha spaventato nella Q2, ma alla fine si è dovuto arrendere, così come Valtteri Bottas, terzo e in seconda fila.

Gp di Spagna: le strategie di gara

A Barcellona però non c'è solo il duello Hamilton-Verstappen. Attenzione anche alla voglia di stupire della Ferrari, pronta a sfruttare tutti gli errori degli avversari sul circuito di Montmelò. In Ferrari è stato un sabato carico di sorrisi per l'ottima quarta piazza conquistata da Charles Leclerc e la sesta strappata da Carlos Sainz, buon punto di partenza in un Gran Premio come quello di Spagna, dove il risultato della qualifica è spesso direttamente proporzionale alle possibilità di vittoria, o di podio.

La griglia di partenza

1ª fila

1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull

2ª fila

3. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'17"510

3ª fila

5. Esteban Ocon (Fra) Alpine

6. Carlos Sainz (Esp) Ferrari

4ª fila

7. Daniel Ricciardo (Aus) McLaren

8. Sergio Perez (Mex) Red Bull

5ª fila

9. Lando Norris (Gbr) McLaren

10. Fernando Alonso (Esp) Alpine

6ª fila

11. Lance Stroll (Can) Aston Martin

12. Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri

7ª fila

13. Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin

14. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo

8ª fila

15. George Russell (Gbr) Williams

16. Yuki Tsunoda (Jpn) Alpha Tauri

9ª fila

17. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo

18. Mick Schumacher (Ger) Haas

10ª fila

19. Nicholas Latifi (Can) Williams

20. Nikita Mazepin (Raf) Haas