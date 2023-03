F1, Gp Australia 2023: guida completa, quando e dove vederlo in tv

Melbourne (Australia), 29 marzo 2023 - La Formula 1 riaccende i motori per la terza tappa del mondiale 2023. Le monoposto più veloci del mondo scenderanno in pista in questo fine settimana sul circuito cittadino di Albert Park, a Melbourne, in Australia. In un appuntamento da sempre estremamente mattutino per i tifosi italiani, quello australiano rappresenta un Gran Premio di grande rilevanza per il Circus, che corre sulle strade del parco cittadino di Melbourne dal lontano 1996. L'ultimo vincitore qui nella terra dei canguri è stato Charles Leclerc, che lo scorso anno aveva illuso tutti i tifosi ferraristi con un dominio strepitoso, frutto di una gara perfetta e di una F1-75 che si era presentata in Oceania al massimo della forma. Se quello, però, rappresentò il lampo più lucente della Ferrari nel 2022, stavolta l'Australia sarà un banco di prova per cercare di mettere una pezza alle critiche e limitare i danni, in un avvio di stagione davvero opaco per il Cavallino Rampante.

La storia del Gran Premio d'Australia

Questo sarà il trentasettesimo appuntamento di Formula 1 che si correrà sui territori dell'Australia. Il Gran Premio d'Australia, infatti, in passato aveva esordito ad Adelaide, dove si è corso tra il 1985 e il 1995. Nel 1996 si è poi trasferito a Melbourne, sul circuito di Albert Park, sul quale si corre ancora oggi. Sulla pista di Adelaide Alain Prost vinse gara e titolo iridato nel 1986, in una corsa resa celebre dalla gomma che scoppiò sulla monoposto di Nigel Mansell, che a causa di quell'incidente perse anche il mondiale; per Prost si trattò della prima di due vittorie conquistate in Australia. L'anno successivo arrivò la prima vittoria della Ferrari, nel 1987 con Gerhard Berger, che conquistò il primo posto davanti al compagno di squadra Alberto Alboreto, che chiuse in seconda piazza. Berger, inoltre, è stato l'unico a vincere con due monoposto diverse, poiché nel 1992 trionfò a bordo della sua McLaren davanti a Michael Schumacher e Martin Brundle. Tra i vincitori storici non manca ovviamente Ayrton Senna, che qui vinse il Gran Premio d'Australia più breve della storia, durato solamente 24 minuti e 34 secondi, a causa di un nubifragio che costrinse la direzione gara a interrompere la corsa nel 1991. Nel '93 il brasiliano trionfò ancora, davanti ad Alain Prost e Damon Hill. Quest'ultimo ha firmato un record non da poco: è stato l'ultimo vincitore del Gran Premio che si svolse ad Adelaide, nel 1995, e il primo di quello che si svolse a Melbourne, all'esordio nel 1996. Due volte si impose, nella terra dei canguri, anche David Coulthard. Lo scozzese vinse nel 1997, quando si trovava al secondo anno alla guida della McLaren, e nel 2003, quando conquistò un ulteriore primato rimontando dall'undicesima posizione in griglia di partenza: nessuno ha mai fatto meglio a Melbourne. Arrivando ai tempi più recenti, nel 2007 Kimi Raikkonen aprì la stagione della sua conquista iridata in Ferrari proprio con la vittoria in Australia, davanti a Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Qualche anno dopo, al volante della Lotus, trionfò a sorpresa scattando dalla settima piazzola, nuovamente davanti ad Alonso e, questa volta, a Vettel che chiuse il podio. Hamilton vinse due mondiali con due vittorie alla prima gara, propriamente a Melbourne: nel 2008 battè la Bmw di Nick Heidfeld e nel 2015 davanti al compagno di squadra Nico Rosberg. Quest'ultimo vinse anch'egli per due volte, nella prima occasione all'esordio delle monoposto della generazione ibrida, dunque al volante della sua Mercedes, e la seconda sempre sulla Freccia d'Argento che poi gli avrebbe regalato il titolo mondiale, dinnanzi al rivale e compagno di squadra Lewis Hamilton. Chi vinse ben tre Gran Premi d'Australia fu Jenson Button, che su 15 vittorie in Formula 1 ha spesso trovato a Melbourne terreno fertile. Nel 2009 vinse con la Brawn GP che gli regalò anche il mondiale e nel 2011 e nel 2012 trionfò sulla McLaren. Stesso numero di vittorie, sempre ad Albert Park, per Sebastian Vettel, che salì sul gradino più alto del podio nel 2011 con una Red Bull dominante e nel 2017 e nel 2018 a bordo della Ferrari. Il più vincente in assoluto, però, è un altro pilota che con il Cavallino Rampante ha fatto la storia. Michael Schumacher può vantare ben quattro vittorie a Melbourne, cominciando nel 2000 e terminando nel 2004, a bordo della imbattibile F2004.

Il tracciato di Albert Park

Il circuito cittadino di Albert Park è uno dei più apprezzati dai tifosi di Formula 1. La gara sarà della lunghezza di 58 giri e ogni giro presenta 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra. La pista è stata recentemente modificata per permettere maggiori opportunità di sorpasso ai piloti e sarà la terza tappa del mondiale 2023 di Formula 1. Il record sul giro appartiene a Charles Leclerc, che lo ha firmato nel 2022 a bordo della Ferrari F1-75, anche grazie appunto al nuovo layout che ha reso la pista nettamente più veloce; in passato il record apparteneva a Michael Schumacher, che lo aveva firmato nel 2004. L'ultimo pilota italiano a vincere in Formula 1 è stato Giancarlo Fisichella, che salì sul gradino più alto del podio nel 2005 a bordo della Renault.

GP Australia: orari e dove guardarlo in tv

La Red Bull si presenterà a Melbourne da grande favorita. Dopo le prime due trionfali uscite stagionali, Max Verstappen e Sergio Perez andranno a caccia di un'altra doppietta, per surclassare la concorrenza e dare un altro segnale forte al campionato. Difficile pronosticare che potrebbe rappresentare l'insidia più grande per le monoposto di Milton Keynes: l'Aston Martin parte indietro, così come le Mercedes e le due Ferrari.



La gara si potrà seguire in diretta solamente sui canali Sky e sulle piattaforme di streaming Now Tv e Sky Go. TV8 trasmetterà il Gran Premio in differita: le qualifiche alle ore 14 e la gara domenicale alle ore 15.



Gli orari del Gran Premio di Melbourne:



Venerdì 31 marzo



Prove Libere 1: ore 3:30 - 4:30

Prove Libere 2: ore 7:00 - 8:00



Sabato 1 aprile



Prove Libere 3: ore 3:30 - 4:30

Qualifiche: ore 7:00 - 8:00



Domenica 2 aprile



Gara: ore 7:00



Leggi anche: Ferrari, a Imola debutterà la SF-23 Evo