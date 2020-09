Roma, 27 settembre 2020 - E' la Mercedes di Valtteri Bottas la prima monoposto a tagliare il traguardo del Gran Premio di Russia di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen, davanti al campione del mondo Lewis Hamilton, terzo. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, e 13esima quella di Sebastian Vettel. Quindi Hamilton dovrà attendere per eguagliare il record di Schumacher.

Bottas a Sochi sfrutta al meglio i dieci secondi di penalità inflitti al leader del Mondiale (arrivati per alcune prove di partenza nel pre-gara al di fuori delle zone apposite). Il finlandese prende la vetta della gara al giro numero 17, e non la molla più sino alla bandiera a scacchi.

In quarta posizione si piazza Sergio Perez, seguito da Daniel Ricciardo. La SF-1000 di Leclerc è ancora più lenta delle avversarie, e il monegasco non va oltre il seto posto. Niente punti invece per la Rossa di Vettel, solo tredicesima.

Lewis non riesce così oggi ad eguagliare il record di 91 vittorie di Schumi. Per il campione britannico è stato un Gp di rincorsa. Appena scattata la gara è arrivata la doppia mazzata: 10" di penalità complessivi per aver provato la partenza in due posizioni vietate prima dello schieramento in griglia. L'inglese si è ritrovato così con quasi 40" di ritardo dopo il suo pit-stop, ma non si è arreso e la sua rimonta è culminata con il podio. Ora Hamilton tra due settimane al Nuerburgring, proprio a casa del leggendario tedesco, cercherà il primato.

CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX 🏆



Confirmation of the win for @ValtteriBottas - the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qDRJPGg4YU — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

