Valentin Castellanos: chi è l’attaccante del Girona che ha segnato 4 gol al Real Madrid

Roma, 26 aprile 2023 – Notte di rivalsa per Valentin Castellanos , detto ‘Taty’. I quattro gol ai blancos e poi le lacrime. Veniva da un periodo difficile, costretto a chiudere i propri account social in seguito alla pioggia di critiche ricevute dopo un errore di troppo nella sfida contro il Barcellona dello scorso 10 Aprile. La rivincita arriva contro il Real Madrid, l’altra grande squadra spagnola, Castellanos cala il poker consegnando la vittoria al proprio Girona per 4-2 e si lascia andare alla commozione.

Il 25enne argentino riesce in ciò che non è riuscito a nessuno negli ultimi 10 anni, era dal poker di Lewandowski nella sfida di Champions tra Real e Borussia Dortmund che un giocatore non ne rifilava 4 al Madrid mentre l’ultima volta in Liga risale addirittura a 76 anni fa.

A fine partita l’argentino ha commentato così l’impresa: "Abbiamo giocato contro alcuni dei migliori giocatori al mondo e non potevo immaginare una gara così. Ho sempre sognato di segnare contro il Real Madrid, ma quattro è impossibile da immaginare. Sono anche molto felice per la vittoria. Felice per i tifosi e i compagni di squadra".

A prescindere dal risultato sportivo sicuramente impressionante la soddisfazione maggiore per il ‘Taty’ è stata rispondere sul campo ai commenti negativi delle ultime settimane.

Sono sempre più frequenti i casi di odio sproporzionato proveniente dai social e molti atleti si trovano costretti a disattivare i propri profili per ritrovare serenità e concentrazione. Castellanos sembra essersi lasciato tutto alle spalle lanciando un messaggio a tifosi e colleghi: la miglior risposta possibile è lasciar parlare il campo.