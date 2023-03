Serie A, gli orari tv della 30°, 31° e 32° giornata. Ecco gli anticipi e i posticipi

L'abbraccio fra Spalletti e Kvaratskhelia

Milano, 22 marzo 2023 - La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi delle giornate che si giocheranno nella seconda metà di aprile, in un mese intensissimo con tantissime partite tra campionato, Coppa Italia e le competizioni europee con sei italiane ancora in corsa. Proprio gli impegni di Champions League, Benfica-Inter di martedì 11 aprile e Milan-Napoli del giorno dopo, hanno determinato l'anticipo di alcune sfide della ventinovesima giornata a venerdì 7 aprile: Salernitana-Inter si giocherà alle 17, il Napoli farà visita al Lecce alle 19, mentre Milan-Empoli chiuderà il programma della giornata alle 21. Sabato alle 12.30 si giocherà Udinese-Monza, con Fiorentina-Spezia alle 14.30 e Sampdoria-Cremonese alle 16. Atalanta-Bologna comincerà alle 16.30, mentre alle 18.30 scenderanno in campo Hellas Verona-Sassuolo e Torino-Roma. La giornata pre pasquale si chiuderà alle 20.45 con Lazio-Juventus.

30° giornata

Dopo gli impegni europei con i quarti di finale di Champions, ma anche di Europa League, giovedì, con Feyenoord-Roma alle 18.45 e Juventus-Sporting Lisbona alle 21, e di Conference, Lech Poznan-Fiorentina, sempre alle 21, la Serie A scenderà in campo con la trentesima giornata a partire da venerdì 14 aprile: alle 18.30 Cremonese-Empoli, alle 20.45 Spezia-Lazio. Sabato alle 15 toccherà a Bologna-Milan, alle 18 a Napoli-Hellas Verona e alle 20.45 Inter-Monza. Quattro partite, invece, domenica, a partire dalle 12.30 con Lecce-Sampdoria, per poi proseguire con Torino-Salernitana alle 15, Sassuolo-Juventus alle 18 e Roma-Udinese alle 20.45. Lunedì Fiorentina-Atalanta, in posticipo, concluderà il turno.



Venerdì 14 aprile, ore 18.30 Cremonese-Empoli (Dazn)

Venerdì 14 aprile, ore 20.45 Spezia-Lazio (Dazn e Sky)

Sabato 15 aprile, ore 15 Bologna-Milan (Dazn)

Sabato 15 aprile, ore 18 Napoli-Verona (Dazn)

Sabato 15 aprile, ore 20.45 Inter-Monza (Dazn e Sky)

Domenica 16 aprile, ore 12.30 Lecce-Samp (Dazn e Sky)

Domenica 16 aprile, ore 15 Torino-Salernitana (Dazn)

Domenica 16 aprile, ore 18 Sassuolo-Juve (Dazn)

Domenica 16 aprile, ore 20.45 Roma-Udinese (Dazn)

Lunedì 17 aprile, ore 20.45 Fiorentina-Atalanta (Dazn)

31° giornata

Senza nemmeno un attimo di pausa, da martedì a giovedì si giocheranno i ritorni dei quarti di finale delle coppe europee, mentre venerdì 21 aprile sarà di nuovo campionato con Hellas Verona-Bologna, anticipo della trentunesima giornata. Sabato tre partite, Salernitana-Sassuolo alle 15, Lazio-Torino alle 18 e il delicatissimo derby ligure Sampdoria-Spezia, in serata. Domenica il grosso del turno di campionato con ben cinque incontri, a partire da quello delle 12.30, Empoli-Inter per poi proseguire con Monza-Fiorentina ed Empoli-Cremonese, entrambe alle 15, Milan-Lecce alle 18 e il big match Juventus-Napoli alle 20.45, che calcolatrice alla mano, se i distacchi rimanessero questi, potrebbe essere già partita scudetto per i partenopei. Lunedì alla stessa ora Atalanta-Roma.



Venerdì 21 aprile, ore 20.45 Verona-Bologna (Dazn e Sky)

Venerdì 21 aprile, ore 15 Salernitana-Sassuolo (Dazn)

Venerdì 21 aprile, ore 18 Lazio-Torino (Dazn)

Sabato 22 aprile, ore 20.45 Samp-Spezia (Dazn e Sky)

Domenica 23 aprile, ore 12.30 Empoli-Inter (Dazn e Sky)

Domenica 23 aprile, ore 15 Monza-Fiorentina (Dazn)

Domenica 23 aprile, ore 15 Udinese-Cremonese (Dazn)

Domenica 23 aprile, ore 18 Milan-Lecce (Dazn)

Domenica 23 aprile, ore 20.45 Juve-Napoli (Dazn)

Lunedì 24 aprile, ore 20.45 Atalanta-Roma (Dazn)

32° giornata

A questo punto sarà possibile tirare un pò il fiato? Nemmeno per sogno, perchè nella settimana successiva si giocheranno le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: mercoledì 26 aprile Inter-Juventus, il giorno successivo Fiorentina-Cremonese. Una volta definita la finalissima che si giocherà a Roma mercoledì 24 maggio, ci si potrà rituffare in campionato, con la trentaduesima, a partire da venerdì 28 aprile con Lecce-Udinese alle 18.30 e Spezia-Monza alle 20.45. Sabato invece derby campano tra Napoli e Salernitana alle 15, Roma-Milan alle 18 e Torino-Atalanta alle 20.45. Domenica si comincia con Inter-Lazio alle 12.30 per poi proseguire con Cremonese-Hellas e Sassuolo-Empoli alle 15, Fiorentina-Sampdoria alle 18 e Bologna-Juventus alle 20.45.



Venerdì 28 aprile, ore 18.30 Lecce-Udinese (Dazn)

Venerdì 28 aprile, ore 20.45 Spezia-Monza (Dazn e Sky)

Sabato 29 aprile, ore 15 Napoli-Salernitana (Dazn)

Sabato 29 aprile, ore 18 Roma-Milan (Dazn)

Sabato 29 aprile, ore 20.45 Torino-Atalanta (Dazn e Sky)

Domenica 30 aprile, ore 12.30 Inter-Lazio (Dazn e Sky)

Domenica 30 aprile, ore 15 Cremonese-Hellas (Dazn)

Domenica 30 aprile, ore 15 Sassuolo-Empoli (Dazn)

Domenica 30 aprile, ore 18 Fiorentina-Sampdoria (Dazn)

Domenica 30 aprile, ore 20.45 Bologna-Juve (Dazn)

Le statistiche del 27° turno

La formazione che ha effettuato più tiri nell`ultimo turno di campionato è stata l`Atalanta con 27 conclusioni totali, seguono la Fiorentina e l'Inter a quota 18. Il calciatore che ha calciato maggiormente è stato Riccardo Saponara (sei). Ondrej Duda è il calciatore che si è reso protagonista del maggior numero di recuperi: 14 per il centrocamposta dell`Hellas Verona, seguito da Coulibaly della Salernitana, Winks della Sampdoria e Tameze dell`Hellas Verona, tutti e tre a quota 12. Il calciatore che ha completato più passaggi è stato Luis Alberto della Lazio (94). Seguono Pablo Mari del Monza (92) e Danilo Cataldi della Lazio (83).

Le curiosità della 27° giornata

Il Sassuolo ha vinto quattro partite consecutive in Serie A per la prima volta dall'aprile 2021 e ha ottenuto il primo clean sheet contro lo Spezia nel massimo campionato. I neroverdi hanno conquistato 19 punti nelle otto giornate del girone di ritorno, già due in più rispetto all'intero bottino del girone d'andata (17). Negli ultimi 50 anni tra i calciatori atalantini con meno di 21 anni, solo Domenico Morfeo nel 1995/96 (11) ha realizzato più reti in una singola stagione di Serie A rispetto a Rasmus Hojlund (sette nel 2022/23). Gian Piero Gasperini (802) è diventato il quarto allenatore a tagliare il traguardo degli 800 punti in Serie A, considerando anche i successi a tavolino, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Luciano Spalletti (974), Carlo Ancelotti (948) e Massimiliano Allegri (926).



Daniel Ciofani è il giocatore più anziano della top-5 dei campionati europei 2022-23 tra quelli che hanno segnato più di cinque gol. Solo Jeremie Frimpong (13) ha partecipato a più gol di Carlos Augusto (nove, di cui cinque gol) tra i difensori delle top-5 leghe europee 2022-23. Lewis Ferguson è il quarto giocatore scozzese capace di segnare almeno quattro gol in una stagione di Serie A, dopo Denis Law nel 1961/62 (10), Graeme Souness nel 1984/85 (5) e Aaron Hickey nel 2021/22 (5). Il gol di Charalampos Lykogiannis su assist di Giorgios Kyriakopoulos è il primo di un giocatore greco su assist di un altro greco in Serie A dal 14 dicembre 2014 (in quel caso Christodoulopoulos dopo il passaggio vincente di Tachtsidis contro l’Udinese con il Verona). Zlatan Ibrahimovic è il marcatore più anziano nella storia della Serie A (41 anni e 166 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007). Nell'era dei tre punti a vittoria, solo Olivier Bierhoff (36) e Roberto Muzzi (45) hanno impiegato meno gare di Beto (55) a realizzare 20 gol in Serie A con i friulani.



