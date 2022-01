Roma, 29 gennaio 2022- La questione centrocampo per la Roma diventa ogni giorni più intricata. Tutto gira intorno alla possibile partenza di Amadou Diawara, tassello che potrebbe sbloccare un ventaglio di alternative molto gradite dal mister Jose Mourinho. L'ex Napoli sembrerebbe aver accettato una nuova destinazione e la dirigenza giallorossa sta già lavorando al nome di un possibile sostituto da chiudere in questi giorni che ci separano dalla fine del mercato.

Si riaccende l'interesse del Valencia

La squadra che fino a oggi ha mostrato più interesse per il cartellino di Diawara è il Valencia anche se negli ultimi giorni la pista si era raffreddata, facendo presagire qualche passo indietro nelle scelte di mercato. Gli spagnoli però restano alla porta e, sebbene non abbiano ancora presentato nessuna offerta ufficiale alla Roma, seguono il giocatore in attesa di sferrare il colpo decisivo: l'idea al momento è quella di un prestito gratuito, con la possibilità di dividere l'ingaggio del centrocampista con i giallorossi. Tiago Pinto invece spinge per far inserire almeno il diritto di riscatto, aprendo così alla possibilità di cedere definitivamente il giocatore al termine di questa stagione.

Proposto Nandez

Per quanto riguarda il sostituto, nelle ultime ore anche alla Roma è stato proposto Nahitan Nandez, in rotta di collisione con il Cagliari e avvicinato a tante squadre in questa sessione di mercato. L'uruguaiano vuole lasciare la Sardegna ma nessuna squadra è disposta ad accontentare le richieste economiche del suo club che vorrebbe almeno rientrare dell'investimento fatto. Nandez infatti è uno dei colpi più costosi della storia del Cagliari, ma al momento non è ancora arrivata nessuna offerta adeguata. Mourinho potrebbe gradire il centrocampista come rinforzo last minute di gennaio, ma prima ovviamente dovrà essere chiarita la situazione legata alla cessione di Diawara.

