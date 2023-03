Roma-Barcellona, in 40mila all'Olimpico: il gol più bello per il calcio femminile

Tifosi della Roma (Ansa)

Roma, 22 marzo 2023 - 21 marzo 2023, ore 21, una data storica per il calcio italiano e per il movimento femminile: 39.454 spettatori, questo è l'impressionante dato riportato all'Olimpico. Il pubblico della Roma ha riconfermato l'incredibile supporto dimostrato alla formazione maschile anche per la compagine femminile. Per dare un’idea della portata dell’evento, tra i club maschili solamente Juventus, Roma, Lazio, Inter e Milan portano un’affluenza media maggiore rispetto al numero di spettatori presenti all’Olimpico, a conferma del fatto che un cambiamento culturale nei confronti del movimento sta avvenendo.

Il numero dei tesseramenti a società calcistiche aumenta di anno in anno, salvo una flessione nell’annata 2020/21 dovuta al Covid, siamo nell’ordine di più di 27.000 tesserate. E' inoltre cresciuto del 30% il valore delle sponsorizzazioni dall’annata 2020/21, a prova del fatto che oltre a contare sempre più pubblico il calcio femminile inizia ad attrarre investimenti sempre più sostanziosi. La diffusione del movimento la possiamo notare anche nella vita di tutti i giorni, sui social sono sempre più virali i video di ragazzine che condividono la propria passione per il pallone, sconfessando il vecchio stereotipo del calcio come sport prettamente maschile.

Non solo fuori dal campo ma anche all’interno del rettangolo di gioco il movimento italiano sta recuperando terreno nei confronti delle nazioni più avanti rispetto a noi, lo hanno dimostrato le ragazze allenate da mister Spugna nella gara dell’Olimpico, cornice ben diversa rispetto all’abituale Tre Fontane che conta solamente 3.000 posti. Le giallorosse sono riuscite a tener testa a un Barcellona in grado di segnare 98 gol in campionato subendone appena 5, 29 in Champions League a fronte di soli 6 subitii: una partita sulla carta già scritta in cui la Roma è riuscita a tener botta e a registrare diverse occasioni nel finale, con Giugliano prima e Giacinti poi, che lasciano addirittura del rammarico. Non sappiamo se le giallorosse saranno in grado di ribaltare il quarto di finale di Women’s Champions League (le spagnole hanno vinto 1-0), sappiamo con certezza che hanno portato a casa una vittoria ben più grande, hanno dimostrato a tutti che il movimento calcistico femminile oltre ad avere un promettente futuro ha anche un prospero presente. Se viene concessa l’occasione di palcoscenici importanti il pubblico risponde, il cambiamento culturale è già in atto ed è forse più avanti di quanto ci si aspettasse.