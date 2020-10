Bologna, 1 ottobre 2020 – Dopo il completamento dei recuperi di ieri validi per la 1° giornata di campionato, la Serie A si prepara a tornare in campo nel weekend per la 3° giornata. E lo farà con nove partite in programma su dieci, dopo che la Lega Serie A ha comunicato in via ufficiale il rinvio di Genoa-Torino a causa del boom dei contagi tra i calciatori della squadra ligure. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni delle gare in programma con relativi orari tv.

Fiorentina-Sampdoria(venerdì ore 20.45, Sky Calcio)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Sassuolo-Crotone (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Vulic, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy Messias.

Udinese-Roma (sabato ore 20.45, Dazn)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta-Cagliari (domenica ore 12.30, Dazn)

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

Benevento-Bologna (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Caprari, Lapadula, Insigne.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Medel, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Lazio-Inter (domenica 15.00, Dazn)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, De Vrij; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

Parma-Verona (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Alves, Dermaku, Pezzella; Brugman, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Favilli.

Milan-Spezia (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao.

Spezia (4-3-3): Rafael; Dell’Orco, Chabot, Erlic, Sala; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Farias, Galabinov, Gyasi.

Juventus-Napoli (domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Ramsey, Arthur, Bentancur, Kulusevski; Morata, Ronaldo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Mertens.