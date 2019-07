Roma, 16 luglio 2019 - La Juventus ufficializza l'accordo esclusivo con la Konami per PES 2020, e di risposta, per un evidente problema di licenze d'uso dei nomi nei videogames, la EA Sports comunica che la Signora su Fifa 20 si chiamerà allora Piemonte Calcio.

L'intesa col la Konami prevede l'utilizzo da parte degli sviluppatori di eFootball PES 2020 dei volti in 3D dei giocatori bianconeri, del kit da gara autentico e dello stadio. In copertina il gioco avrà Miralem Pjanic.

A FIFA 20 rimangono i nomi e i volti reali dei giocatori, ma non ci sarà l'Allianz Stadium, sostituito da una struttura generica.

La notizia invece di gettare nella disperazione gli amanti del gioco in versione EA Sports, ha scatenato l'ironia, qualche volta amara, dei social. Su Twitter sono più di 5mila i commenti con l'hashtag 'Piemonte Calcio'.

C'è chi suggerisce, nell'impossibilità di usare Juventus, un nome più adatto: "Sarebbe stato molto meglio Bagna Cauda FC!". Qualcuno sorride pensando che "Cristiano Ronaldo giocherà nel Piemonte Calcio!". O inorridisce immaginando la presentazione dei nuovi acquisti: "Le prime parole di De Ligt: è un orgoglio per me vestire la maglia di un grande come il Piemonte Calcio".

Anche gli avversari commentano, e l'ironia anche qua fa da padrone. Un milanista sogna di "Vincere al Piemonte Stadium contro la Piemonte calcio". Un altro tifoso immagina la formazione con i nomi ritoccati: "XyzWwSny, DeScoglio, Malucci, M. Ligt, Darmiano, Maledit, G.Ramsay, Rabiolà, Renaldo, Ciccio di nonna papera, Brunelleschi".

Qualcuno è più pungente: "L'hanno chiamata #PiemonteCalcio perché Calciopoli Team sembrava brutto". Ma alla fine i veri juventini si fanno sentire: "Konami ha contribuito per l’acquisto di #DeLigt". e un altro taglia corto: "Tranquilli, che vinciamo anche come #PIEMONTECALCIO".