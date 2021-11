Roma, 17 novembre 2021 - Per la Lazio suona l'allarme in vista del match di sabato alle 18 contro la Juventus: allo Stadio Olimpico potrebbe esserci una decisa emergenza in attacco visto l'ultimo problema accusato da Pedro nell'ultimo allenamento.

Infortunio per Pedro

La tegola per Sarri potrebbe essere l'infortunio dello spagnolo: nel corso della partitella d'allenamento è caduto male sulla caviglia dopo aver fatto un contrasto con il compagno di squadra Stefan Radu e a causa del dolore ha lasciato in anticipo la sessione d'allenamento. Da valutare ancora 'entità dell'infortunio ma si teme che possa non farcela per il prossimo impegno di campionato, dove Sarri si ritroverebbe con una vera e propria emergenza in attacco.

La situazione nel tridente

Sarri voleva schierare Pedro come falso nueve in un attacco formato da lui, Felipe Anderson e Zaccagni, per non costringere Ciro Immobile a un recupero lampo. Con il centravanti ancora in dubbio e la scarsa fiducia in Muriqi, lo spagnolo era la soluzione scelta dall'allenatore, che desso potrebbe dover rivedere i suoi piani. Le soluzioni nel caso Pedro desse forfait sarebbero tre: schierare Muriqi dal primo minuto e ritornare cl centravanti classico; rischiare Immobile nonostante uno stato fisico non ottimale, oppure inserire uno tra Raul Moro e Romero per far giocare come falso nueve Felipe Anderson.

