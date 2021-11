Roma, 11 novembre 2021 - La Serie A è ferma ma la Lazio guarda già dritto al big match contro la Juventus: Maurizio Sarri dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti, su tutti Ciro Immobile e Manuel Lazzari, e per questo si ritroverà a fare delle scelte d'emergenza. La più importante riguarda il ruolo di centravanti titolare che vista l'assenza di Immobile rimane una questione spinosa.

Pedro falso nueve

In questa prima parte di campionato si è capito che la fiducia nei confronti di Muriqi non è altissima anche perché nel match contro il Bologna in cui si è ritrovato a sostituire Immobile il suo rendimento non è stato minimamente all'altezza. Per questo Sarri sta pensando di proporre Pedro come centravanti d'emergenza, sfruttando il rientro di Zaccagni per dare un volto nuovo al reparto offensivo. Contro il Bologna non era stato possibile, stavolta sì dato che l'ex Verona è rientrato già nell'ultimo turno con la Salernitana. Gli allenamenti fanno capire che la direzione scelta è quella dello spagnolo come riferimento centrale per un attacco veloce e dinamico esaltato dalla qualità, qualcosa che Sarri ha già provato con successo in altre esperienze.

Rinforzi dal mercato

La Lazio però sa di non potersi ritrovare più in una situazione del genere: è vero che finché c'è Immobile non c'è bisogno di comprare altri nomi di spicco davanti, ma nei momenti in cui il centravanti titolare manca è opportuno avere delle risorse corrette dalla panchina. Per questo si stanno cercando dei nomi per il prossimo mercato con Botheim, capocannoniere della Europa Conference League con il Bodo/Glimt, come principale nome uscito fin qui.

