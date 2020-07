Roma, 12 luglio 2020 - Archiviate emozioni (e polemiche) di ieri, la Serie A propone oggi ben 6 partite per la giornata numero 32. Apre alle 17.15 la sfida salvezza Genoa-Spal: per i ferraresi, fanalino di coda, sembra l'ultima chiamata per non retrocedere, ma al Grifone - al momento terzultimo in classifca - i 3 punti servono ncome ossigeno. Sfida sulla carta tranquilla, alle 19:30, tra Parma e Bologna. Entrambe le squadre navigano in acque tranquille, anche se la 'fame' dei rispettivi allenatori è nota. Chi si accontenta è perduto, il duello è per la parte sinistra della classifica. Ducali in campo nonostante un loro tesserato sia risultato positivo al Coronavirus. I tamponi eseguiti sui giocatori prima del match hanno deto esito negativo. "Seguiamo il protocollo e restiamo in ritiro", ha detto il tecnico Roberto D'Aversa ieri. Sempre alle 19:30 scendono in campo Fiorentina e Verona, con i viola in cerca di riscatto in una stagione al di sotto delle aspettative. Alla stessa ora si gioca Cagliari-Lecce, con i salentini, reduci dall'insperata vittoria sulla Lazio, a caccia di un'altra impresa. Gli uomini di Liverani sono quartultimi con un punto di vantaggio sulla zona rossa. Sardi ormai tagliati fuori dalla corsa all'Europa, ma lontani dalla parte bassa della classifica. Sempre alle 19:30 si gioca Udinese-Sampdoria: i friulani, vincendo, metterebbero una pesante ipoteca sulla salvezza. Viceversa i blucerchiati, con un ko, verrebbero risucchiati nella lotta per non retrocedere. Alle 21.45 il big match Napoli-Milan: in palio il sesto posto, con i partenopei che coi 3 punti aggancerebbero la Roma in quinta piazza. Rossoneri reduci da una lunga striscia positiva, culminata nella trionfale vittoria con la Juve. Uomini di Gattuso in crescendo di forma e galvanizzati dal successo proprio contro i giallorossi. Chiude il 32esimo turno, domani sera, Inter-Torino alle 21.45.

Gli anticipi

Crisi nera per la Lazio, sconfitta ieri dal Sassuolo in casa per 1-2. Tris della Roma a Brescia, rondinelle a 7 punti dalla zona salvezza. La Juventus capolista ha resistito all'Atalanta in casa, riacciuffando i bergamaschi per ben due volte grazie a due rigori di Cristiano Ronaldo. Bianconeri sempre più capolista, mentre gli uomini di Gasperini consolidano la loro posizione Champions.

Genoa-Spal, segui la diretta dalle 17.15

Formazioni ufficiali

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Cassata, Schone, Behrami; Falque; Pandev, Pinamonti. All.: Nicola.

Spal (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Valdifiori, Missiroli; Strefezza; Floccari, Petagna. All.: Di Biagio.

Parma-Bologna, segui la diretta dalle 19.30

Fiorentina-Verona, segui la diretta dalle 19.30

Cagliari-Lecce, segui la diretta dalle 19.30

Udinese-Sampdoria, segui la diretta dalle 19.30

Napoli-Milan, segui la diretta dalle 21.45