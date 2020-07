Roma, 12 luglio 2020 - Tra le quattro partite delle 19.30 spicca il colpo salvezza della Sampdoria. Gli uomini di Ranieri espugnano 3-1 la “Dacia Arena” di Udine e si portano a +6 sul terzultimo posto. Nel finale di primo tempo Lasagna manda avanti l’Udinese, mentre Quagliarella, con un bel tiro al volo all’altezza del dischetto del rigore, rimette le cose in parità per i blucerchiati. Nel finale del match, poi, Bonazzoli, in rovesciata, e Gabbiadini completano la rimonta ospite. Da segnalare un gol annullato dal VAR al friulano Nuytinck per fallo di mano sul risultato di 1-2.



Restando in tema permanenza in Serie A, il Lecce non va oltre lo 0-0 sul campo del Cagliari e si ritrova nuovamente al terzultimo posto, a -1 dal Genoa (gli uomini di Nicola nel pomeriggio hanno superato 2-0 il fanalino di coda SPAL). Gli uomini di Liverani devono arrendersi all’imprecisione di Babacar (palo) e Saponara e alle grandi parate di Cragno su Falco e Farias. La Fiorentina trova l’1-1 con l’Hellas Verona all’ultimo istante (tocco sotto di Cutrone a beffare Silvestri) e porta a sei punti il vantaggio proprio sui salentini. Di Faraoni l’iniziale vantaggio degli Scaligeri.



2-2 nel derby emiliano tra Parma e Bologna. Nel primo tempo Danilo e Soriano portano avanti i rossoblù; nel recupero della ripresa, invece, Kurtic e Inglese regalano l’incredibile pareggio ai gialloblù.



Serie A, 32a giornata



Lazio-Sassuolo 1-2 33’ Luis Alberto (L), 52’ Raspadori, 91’ Caputo - giocata ieri



Brescia-Roma 0-3 48’ Fazio, 62’ Kalinic, 74’ Zaniolo - giocata ieri



Juventus-Atalanta 2-2 16’ Zapata (A), 55’ rig. e 90’ rig. Cristiano Ronaldo (J), 81’ Malinovskyi (A) - giocata ieri



Genoa-SPAL 2-0, 24’ Pandev, 54’ Schone



Cagliari-Lecce 0-0



Fiorentina-Hellas Verona 1-1, 18’ Faraoni (HV), 96’ Cutrone (F)



Parma-Bologna 2-2, 3’ Danilo (B), 16’ Soriano (B), 93’ Kurtic (P), 95’ Inglese (P)



Udinese-Sampdoria 1-3, 37’ Lasagna (U), 46’pt Quagliarella (S), 84’ Bonazzoli (S), 93’ Gabbiadini (S)



Napoli-Milan ore 21.45



Inter-Torino domani sera ore 21.45



Classifica



Juventus 76; Lazio 68; Atalanta 67; Inter* 65; Roma 54; Napoli* 51; Milan* 49; Sassuolo ed Hellas Verona 44; Bologna 42; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 36; Sampdoria 35; Torino* 34; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; SPAL 19



* una partita in meno

© Riproduzione riservata