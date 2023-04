Napoli-Milan: la diretta del ritorno dei quarti di Champions

Il Milan pareggia per 1-1 col Napoli al Maradona e, avendo vinto 1-0 all'andata, conquista l'accesso alla semifinale di Champions League. Di Giroud nel primo tempo e Osimhen allo scadere i due gol della serata. Da sottolineare la parata del portiere Maignano sul rigore di Kvaratskhelia. La semifinale di Champions a questo punto potrebbe realmente essere il derby di Milano. All'andata dei quarti di finale, l'Inter ha infatti battuto il Benfica per 2-0 e ora la strada per i nerazzurri appare un po' più in discesa.

