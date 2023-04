Napoli-Milan di Champions: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Napoli, 18 aprile 2023 – Il momento della verità è arrivato. Questa sera, alle ore 21, Napoli e Milan si ritroveranno di fronte per la terza volta in meno di venti giorni e la posta in palio sarà altissima: il passaggio in semifinale di Champions League. Al Maradona si partirà dall’1-0 conquistato una settimana fa dai rossoneri. Il Napoli ha però tutte le intenzioni di ribaltare la situazione e conquistare un traguardo storico: “Vogliamo proseguire il cammino e vincere la Champions – ha spiegato mister Luciano Spalletti nella conferenza stampa prepartita –. Giocheremo per portare a casa questa vittoria, senza fare calcoli e cercando di mantenere il giusto equilibrio. Dopo vedremo dove saremo arrivati e faremo le nostre valutazioni, ma non bisogna pensare a cosa abbiamo fatto ma a quello che potremo ancora fare”. Il tecnico toscano non rinuncerà ovviamente al suo consueto 4-3-3 a trazione offensiva, ma dovrà fare i conti con assenze pesanti come quella dello squalificato Kim in difesa. Nel pacchetto arretrato davanti al portiere Meret, al posto del coreano dovrebbe quindi giocare Juan Jesus, che farà reparto con gli esterni di Lorenzo e Mario Rui – favorito su Olivera – e con Rrahmani. Un’altra assenza pesante per gli azzurri sarà a centrocampo dove mancherà Zambo Anguissa, espulso per doppia ammonizione nel match di San Siro. A sostituirlo dovrebbe essere Ndombelé, che sarà affiancato da Lobotka e Zielinski. Nelle file azzurre, però, non solo assenze ma anche un importantissimo rientro come quello del totem Victor Osimhen, il quale riprenderà il suo posto al centro del tridente d’attacco formato con Politano – in vantaggio nel ballottaggio con Lozano – e Kvaratskhelia.

Dall’altra parte il Milan di Stefano Pioli partirà con il piccolo vantaggio conquistato all’andata ma l’intenzione non è certo quella di scendere in campo per fare le barricate e difenderlo: “Sarebbe un errore – ha spiegato il tecnico rossonero –. Abbiamo conquistato un vantaggio minimo ma giochiamo contro una squadra che in casa segna quasi tre gol a partita. Dovremo cercare di fare la nostra partita, provando a giocare bene, di squadra e a gestire il pallone. Siamo qui per giocarci la Champions. Questo percorso è nato tre anni fa e sarebbe qualcosa di importante. Siamo concentrati esclusivamente su questa partita. Alla fine, faremo poi le valutazioni”. Il tecnico rossonero punterà ancora sul 4-2-3-1 e, rispetto al match pareggiato pochi giorni fa in campionato contro il Bologna, ritroverà tutti i suoi “titolarissimi”. Tra i pali ci sarà ovviamente Maignan, protetto da una linea a quattro formata da capitan Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. La coppia in mediana sarà invece composta da Tonali e Krunic. Al centro del terzetto che agirà sulla trequarti – ma con precisi compiti di copertura – ci sarà Bennacer che avrà ai suoi lati Brahim Diaz e Leao. In attacco, infine, ci sarà Giroud, il quale ha recuperato dal lieve problema al tendine d’Achille e partirà regolarmente titolare. Orari e TV: match in diretta martedì 18 aprile alle ore 21 su Canale 5 e Sky Sport

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.