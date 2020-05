Roma, 8 maggio 2020 - Sono giorni di ripresa per gli allenamenti delle squadre di Serie A, tra cui anche la Lazio che in settimana è tornata alle attività. E tra i volti di nuovo in campo c'è anche quello di Lucas Leiva, che solamente un mese fa, il 4 aprile, aveva subito un intervento di pulizia al menisco sfruttando il lungo momento di pausa.

Il centrocampista brasiliano è una delle chiavi della grande stagione della Lazio, il perfetto equilibratore per un centrocampo di primissimo livello che fin qui ha fatto la differenza rispetto alla concorrenza in Serie A. L'intervento è ben riuscito e per ora Lucas Leiva sta rispettando i piani di recupero: oggi anche qualche esercizio con il pallone oltre alla fase atletica e aerobica, per riprendere gradualmente la forma in modo da tornare in campo entro un mese.

Queste di fatto le previsioni per poterlo vedere in azione in Serie A, sempre nel caso si tornasse a giocare questa Serie A. La Lazio ha dimostrato di essere la società che vuole più di tutte concludere i campionato, trascinata da un sogno Scudetto che con un Lucas Leiva sgombro da ogni guaio può essere ancora più possibile. La lunga pausa non favorisce solo lui ma anche un altro infortunato di lungo corso come Senad Lulic, il capitano di questa squadra che potrebbe essere comodamente al via nel caso si giocasse il prossimo 20 giugno, a oggi la data più probabile per la ripartenza del campionato.

"Piano piano tutto torna alla normalità" ha scritto Leiva su Instagram, primo passo verso un rientro in campo mai così desiderato, di certo non solo per la fine dell'infortunio.