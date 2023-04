Ligue 1, il Psg torna alla vittoria. Marsiglia fermato sul pari

Bologna, 10 aprile 2023 - Il Paris Saint Germain è finalmente tornato alla vittoria, nella 30^ giornata di Ligue 1. I parigini hanno conquistato i tre punti contro il Nizza, dopo aver perso negli ultimi due turni di campionato. Il vantaggio sul Lens, che insegue in classifica, resta così di sei lunghezze. Ha perso terreno il Marsiglia, che non è andato oltre il pari in questo fine settimana caratterizzato dalle festività pasquali.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Paris Saint Germain risorge nel segno di Lionel Messi. La Pulce ha realizzato il primo gol nel 2-0 rifilato in casa del Nizza, rete che gli ha permesso di scavalcare Cristiano Ronaldo nella classifica dei giocatori con più marcature realizzate in Europa nella storia del calcio. Un traguardo incredibile, coronato da tre punti preziosi per il suo club, che resta in testa alla classifica di Ligue 1 con sei punti di vantaggio sul Lens. Proprio il Lens ha battuto lo Strasburgo per 2-1 e ha staccato di due punti l'Olympique Marsiglia, che ha pareggiato nel posticipo della domenica in casa del Lorient. Una sfida terminata a reti bianche, sullo 0-0, che lascia l'amaro in bocca ai marsigliesi. Il Monaco, subito alle loro spalle, non ha sfruttato la chance di accorciare: i monegaschi hanno sbattuto contro il Nantes in trasferta, in un 2-2 emozionante firmato da Disasi, Matazo, Mohamed e Blas. Nelle altre partite di giornata, il Lione ha battuto il Rennes per 3-1. Il tabellino è stato firmato da Gouiri, Tolisso, Lacazette e Barcola. Il Lille è caduto in trasferta per mano dell'Angers, che si è imposto di misura, per una rete a zero, grazie al gol di Halid Sabanovic. Vittorie esterne per l'Auxerre sull'Ajaccio (netto 3-0) e per il Clermont sul Troyes (un 2-0 chiuso già nella prima frazione di gioco). Si sono divisi la posta in palio, invece, Reims e Brest, in un 1-1 deciso da Melou e dal rigore al 91' di Balogun.

Risultati Ligue 1 giornata 30

Lens - Racing Strasburgo 2-1 11' Przemyslaw Frankowski, 65' Facundo Medina, 84' Kevin Gameiro Angers - Lille 1-0 84' Halid Sabanovic Nizza - Paris Saint Germain 0-2 26' Lionel Messi, 76' Sergio Ramos Lione - Rennes 3-1 11' Amine Gouiri, 60' Corentin Tolisso, 68' Alexandre Lacazette, 79' Bradley Barcola Montpellier - Tolosa 1-2 31' Thijs Dallinga, 85' Fares Chaibi, 88' Elye Wahi Ajaccio - Auxerre 0-3 3' Birama Touré, 6' Nuno da Costa, 45+2' Mickael Alphonse (AU) Troyes - Clermont 0-2 27' Muhammed Cham, 30' Johan Gastien Reims - Brest 1-1 6' Pierre Lees Melou, 90+1' Folarin Balogun (R) Nantes - Monaco 2-2 21' Axel Disasi, 30' Eliot Matazo, 65' Mostafa Mohamed, 78' Ludovic Blas Lorient - Olympique Marsiglia 0-0

Classifica Ligue 1 giornata 30

Paris Saint Germain 69, Lens 63, Olympique Marsiglia 61, Monaco 58, Lille 52, Rennes 50, Lione 47, Reims 47, Nizza 45, Lorient 45, Clermont 40, Tolosa 38, Montpellier 37, Nantes 31, Auxerre 29, Brest 28, Racing Strasburgo 26, Troyes 21, Ajaccio 21, Angers 14