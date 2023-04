Bundesliga, risultati e classifica. Bayern e Dortmund a braccetto. Ok il Lipsia

Bologna, 10 aprile 2023 - Prosegue serratissima la lotta al vertice della classifica di Bundesliga. Bayern Monaco e Borussia Dortmund continuano a seguirsi a distanza ravvicinata, con i gialloneri che sono staccati di due punti dai bavaresi. Nel fine settimana delle festività pasquali, in Germania è andata in scena la 27^ giornata di campionato, che ha visto il Bayern imporsi sul Friburgo e il Dortmund battere l'Union Berlino.

L'esito delle partite del fine settimana

Al Bayern Monaco è stata sufficiente una rete di Matthjis De Ligt, per portare a casa i tre punti contro il Friburgo. I bavaresi si sono imposti nel fine settimana della 27^ giornata in trasferta: tre punti che permettono agli uomini di Thomas Tuchel di mantenere due lunghezze di distanza dal Borussia Dortmund, che a sua volta ha vinto, contro l'Union Berlino. I gialloneri hanno battuto il club della capitale, in uno scontro al vertice fondamentale, grazie ai gol di Donyell Malen e Youssoufa Moukoko. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Kevin Behrenes, che aveva illuso i berlinesi di poter ribaltare la partita e poter anche minare il secondo posto in classifica, ora distante cinque punti. Nelle altre partite, Mainz e Werder Brema si sono divise la posta in palio in un pirotecnico 2-2 ad alta tensione, dove tutti i gol sono arrivati nel finale. Al minuto 85' Ludovic Ajorque aveva aperto le marcature, per poi vedere, dopo di sé, segnare Jens Stage all'87', Nelson Weiper al 93' e, infine, Niclas Fullkrug al 95'. Un match folle, in bilico realmente fino all'ultimo secondo. Il Bayer Leverkusen ha sconfitto l'Eintracht per 3-1, in un match firmato da Adli, Diaby, Sow e Azmoun. Bene il Lipsia, che ha piegato in trasferta l'Herta Berlino di misura, grazie alla ret di Amadou Haidara, sufficiente per portare a casa i tre punti. Nessun problema neanche per il Borussia Moenchengladbach, che ha steso il Wolfsburg per 2-0.

Risultati Bundesliga giornata 27

Borussia Dortmund - Union Berlino 2-1 28' Donyell Malen, 61' Kevin Behrens, 79' Youssoufa Moukoko Friburgo - Bayern Monaco 0-1 51' Matthjis De Ligt Mainz - Werder Brema 2-2 85' Ludovic Ajorque, 87' Jens Stage, 90+3' Nelson Weiper, 90+5' Niclas Fullkrug Augsburg - Colonia 1-3 7' Ellyes Skhiri, 16' Eric Martel, 29' Ruben Vargas, 59' Linton Maina Bayer Leverkusen - Eintracht Francoforte 3-1 10' Amine Adli, 34' Moussa Diaby, 74' Djibril Sow, 90+5' Sardar Azmoun Herta Berlino - RB Lipsia 0-1 39' Amadou Haidara Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 2-0 34' Nathan Ngoumou, 63' Marcus Thuram Bochum - Stoccarda 2-3 14' Hiroki Ito, 58' Kevin Stoger (R), 60' Serhou Guirassy, 63' Josha Vagnoman, 85' Philipp Hofmann Hoffenheim - Schalke 04 2-0 22' Alex Kral (AU), 70' Ihlas Bebou (R)

Classifica Bundesliga giornata 27

Bayern Monaco 58, Borussia Dortmund 56, Union Berlino 51, RB Lipsia 48, Friburgo 47, Bayer Leverkusen 43, Eintracht Francoforte 41, Mainz 41, Wolfsburg 39, Borussia Moenchengladbach 35, Werder Brema 32, Colonia 31, Augsburg 29, Hoffenheim 28, Bochum 26, Stoccarda 23, Herta Berlino 22, Schalke 04 21 Leggi anche: Torino-Roma 0-1, decide Dybala su rigore