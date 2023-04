Risultati e classifica Premier League, l'Arsenal stecca a Liverpool: Manchester City a -6

Bologna, 10 aprile 2023 - Il Manchester City è riuscito a rosicchiare un paio di punticini in classifica all'Arsenal, nel fine settimana di Pasqua. La 30^ giornata di Premier League ha visto i Citizens imporsi sul Southampton, mentre i Gunners si sono fermati sul pareggio ad Anfield Road, contro il Liverpool. La squadra di Arteta resta in vetta alla classifica, con sei punti di distacco e una partita in più disputata rispetto a quella di Guardiola, che crede ancora nella rimonta per il titolo.

L'esito delle partite del fine settimana

La Premier League non si ferma mai, neppure a Pasqua. E così l'Arsenal si è visto recuperare un paio di punti, preziosi, dal Manchester City, nel turno numero 30 del campionato inglese. I Gunners hanno pareggiato in casa del Liverpool, in un 2-2 propiziato dai gol di Martinelli, Gabriel Jesus, Salah e Firmino. I Reds hanno così rallentato la corsa della capolista, mentre i Citizens di Pep Guardiola asfaltavano in trasferta il Southampton, demolito per 4-1. Ancora in gol Erling Haaland, che ha realizzato una doppietta, poi Jack Grealish, Julian Alvarez su rigore e, dall'altra parte, Sekou Mara. Procedono di pari passo Newcastle e Manchester United. I magpies hanno battuto il Brentford per 2-1 e i Red Devils si sono imposti al Teatro dei Sogni per 2-0 contro l'Everton, con i gol di Martial e McTominay. Il Chelsea di Lampard, che ha sostituito l'esonerato Tuchel, ha esordito con un k.o esterno in casa del Wolverhampton, che ha vinto di misura con una rete di Matheus Nunes. Bene il Tottenham di Antonio Conte, che ha battuto il Brighton per 2-1 grazie a Son ed Harry Kane. Perdono le ultime in classifica, compreso il Leicester City che è caduto contro il Bournemouth.

Risultati Premier League giornata 30

Manchester United - Everton 2-0 36' Scott McTominay, 71' Anthony Martial Aston Villa - Nottingham Forest 2-0 48' Bertrand Traoré, 90+5' Ollie Watkins Brentford - Newcastle 1-2 45+1' Ivan Toney (R), 54' David Raya (AU), 61' Alexander Isak Fulham - West Ham 0-1 23' Harrison Reed (AU) Wolverhampton - Chelsea 1-0 31' Matheus Nunes Tottenham - Brighton & Hove Albion 2-1 10' Son Heung-min, 34' Lewis Dunk, 79' Harry Kane Leicester City - AFC Bournemouth 0-1 40' Philip Billing Southampton - Manchester City 1-4 45' Erling Haaland, 58' Jack Grealish, 68' Erling Haaland, 72' Sekou Mara, 75' Julian Alvarez (R) Leeds - Crystal Palace 1-5 21' Patrick Bamford, 45+1' Marc Guehi, 53' Jordan Ayew, 55' Eberechi Eze, 69' Odsonne Edouard, 77' Jordan Ayew Liverpool - Arsenal 2-2 8' Gabriel Martinelli, 28' Gabriel Jesus, 42' Mohamed Salah, 87' Roberto Firmino

Classifica Premier League giornata 30

Arsenal 73, Manchester City 67*, Newcastle 56*, Manchester United 56*, Tottenham 53, Aston Villa 47, Brighton & Hove Albion 46**, Liverpool 44*, Brentford 43, Fulham 39*, Chelsea 39, Crystal Palace 33, Wolverhampton 31, West Ham 30*, AFC Bournemouth 30, Leeds 29, Everton 27, Nottingham Forest 27, Leicester City 25, Southampton 23 *una partita in meno **due partite in meno Leggi anche: Torino-Roma 0-1, decide Dybala su rigore