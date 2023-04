Liga spagnola, Barcellona rallentato dal Getafe. Ok Real e Atletico Madrid

Roma, 17 aprile 2023 - Il Barcellona attende solo la conferma aritmetica per la vittoria del titolo in Spagna. Nonostante il pareggio maturato in questa 29^ giornata di Liga, i blaugrana hanno ben 11 punti di vantaggio in classifica sul Real Madrid, che ha vinto in casa del Cadice. Se la lotta per il primo posto non sembra più in discussione, è diverso il discorso riguardante il quarto posto e la zona salvezza.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Barcellona ha conquistato il secondo pareggio consecutivo in campionato, seppur sia esso indolore. I blaugrana sono stati rallentati dal Getafe, che li ha fermati sullo 0-0. Xavi e i suoi ragazzi restano saldamente al comando della classifica, a +11 sul Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto senza troppo patemi il Cadice in trasferta, grazie ai gol di Nacho Fernandez e Marco Asensio, che consolidano il secondo posto a +2 sull'Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, sono in una striscia positiva che sembra molto complicata da interrompere: questo fine settimana la vittima è stata l'Almeria, stesa per 2-1 con la doppietta decisiva di Antoine Griezmann.

Più staccati dai "tre tenori" ci sono tutti gli altri. La Real Sociedad è caduta in trasferta contro l'Athletic Bilbao e occupa ancora il quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League; i punti di margine dal Betis, però, sono scesi a tre, dopo che la squadra di Siviglia ha battuto per 3-1 l'Espanyol. Capitombolo per il Villarreal, che all'Estadio de la Ceramica non ha saputo contrastare il Valladolid, che è tornato a casa con tre punti in saccoccia grazie ad un 2-1 firmato da Selim Amallah e Jawad El Yamiq.

In fondo alla classifica, l'Elche ormai spacciato ha perso la quarta partita di fila, stavolta in casa del Girona (2-0 con marcatori Castellanos e Romeu). C'è ancora speranza per Espanyol e Valencia, con questi ultimi che sono però crollati in casa contro il Siviglia, che si è imposto con le reti di Loic Badé e dell'ex milanista Suso.

Risultati Liga spagnola giornata 29

Rayo Vallecano - Osasuna 2-1 40' Aridane Hernandez (AU), 43' Isi Palazon, 66' Moi Gomez

Villarreal - Valladolid 1-2 2' Selim Amallah, 34' Jawad El Yamiq, 74' Etienne Capoue

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2-0 33', 70' Inaki Williams

Betis - Espanyol 3-1 27' Ayoze Perez, 34' Juan Miranda, 48' Cesar Montes, 69' William Carvalho

Cadice - Real Madrid 0-2 72' Nacho Fernandez, 76' Marco Asensio

Girona - Elche 2-0 45' Valentin Castellanos, 70' Oriol Romeu

Getafe - Barcellona 0-0

Atletico Madrid - Almeria 2-1 5' Antoine Griezmann, 37' Leo Baptistao, 43' Antoine Griezmann

Valencia - Siviglia 0-2 55' Loic Badé, 75' Suso

Celta Vigo - Maiorca oggi ore 21

Classifica Liga spagnola giornata 29

Barcellona 73, Real Madrid 62, Atletico Madrid 60, Real Sociedad 51, Betis 48, Villarreal 47, Athletic Bilbao 43, Rayo Vallecano 40, Girona 38, Osasuna 38, Celta Vigo 36*, Siviglia 35, Maiorca 34*, Valladolid 32, Getafe 31, Cadice 31, Almeria 30, Valencia 27, Espanyol 27, Elche 13

Leggi anche: Juve k.o, a Reggio vince il Sassuolo