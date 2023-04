Bundesliga, pareggi per Bayern e Borussia Dortmund. Ok il Lipsia

Roma, 17 aprile 2023 - Il Bayern Monaco stecca, il Borussia Dortmund fa altrettanto. Nel fine settimana della 28^ giornata di Bundesliga i bavaresi hanno pareggiato all'Allianz Arena contro l'Hoffenheim, in un 1-1 figlio anche, probabilmente, delle fatiche e della sconfitta in Uefa Champions League maturata contro il Manchester City. A non usufruire di questo assist sono stati i gialloneri di Dortmund, che hanno sbattuto in casa dello Stoccarda in un 3-3 senza dubbio spettacolare, ma che non ha aiutato la squadra di Edin Terzic, che resta a -2 dal primo posto.

L'esito delle partite del fine settimana

Bayern Monaco e Borussia Dortmund si contenderanno, probabilmente, il titolo fino all'ultima giornata. I bavaresi hanno pareggiato contro l'Hoffenheim in questo 28^ turno: il gol di Pavard non è stato sufficiente per superare i rivali di questo fine settimana, che hanno risposto nella ripresa con Kramaric. Il Borussia, nel frattempo, ha strappato un pareggio in una partita folle contro lo Stoccarda, decisa nei minuti di recupero: al gol al 92' di Giovanni Reyna si è opposto il pareggio in extremis di Mvumpa, realizzato al minuto 97. Un pari che serve a poco ai gialloneri, che restano così staccati di due punti dal rivali e, di conseguenza, dal primo posto.

Giornata non positiva anche per l'Union Berlino, che ha pareggiato contro il Bochum per 1-1 e ha ora solamente una lunghezza sul Lipsia. Il club Red Bull, attualmente al quarto posto, ha battuto l'Augsburg per 3-2 e si deve inoltre guardare le spalle dal Friburgo, che vuole l'ultimo slot per qualificarsi alla prossima Uefa Champions League. Il club nel quale milita l'azzurro Vincenzo Grifo si è imposto in casa del Werder Brema per 2-1. Più staccato il Bayer Leverkusen, che ha conquistato un solo punto contro il Wolfsburg, in un pareggio a reti inviolate. Nelle altre sfide di giornata, il Colonia e il Mainz hanno chiuso sull'1-1, proprio come Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach.

Risultati Bundesliga giornata 28

Schalke 04 - Herta Berlino 5-2 3' Tim Skarke, 13' Marius Bulter, 45+3' Stevan Jovetic, 48' Simon Terodde, 78' Marius Bulter, 84' Marco Richter, 90+2' Marcin Kaminski

Colonia - Mainz 1-1 17' Ludovic Ajorque, 51' Dejan Ljubicic

Stoccarda - Borussia Dortmund 3-3 26' Sebastien Haller, 33' Donyell Malen, 78' Tanguy Coulibaly, 84' Josha Vagnoman, 90+2' Giovanni Reyna, 90+7' Silas Katompa Mvumpa

Bayern Monaco - Hoffenheim 1-1 17' Benjamin Pavard, 71' Andrej Kramaric

RB Lipsia - Augsburg 3-2 5' Arne Maier, 10' Kevin Kampl, 32', 35' Timo Werner, 82' Ruben Vargas

Eintracht Francoforte - Borussia Moenchengladbach 1-1 13' Jonas Hofmann, 83' Randal Kolo Muani

Werder Brema - Friburgo 1-2 46' Maximilian Philipp, 66' Roland Sallai, 71' Lucas Holer

Union Berlino - Bochum 1-1 45+2' Josip Juranovic, 55' Kevin Stoger (R)

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0-0

Classifica Bundesliga giornata 28

Bayern Monaco 59, Borussia Dortmund 57, Union Berlino 52, RB Lipsia 51, Friburgo 50, Bayer Leverkusen 44, Eintracht Francoforte 42, Mainz 42, Wolfsburg 40, Borussia Moenchengladbach 36, Colonia 32, Werder Brema 32, Hoffenheim 29, Augsburg 29, Bochum 27, Stoccarda 24, Schalke 04 24, Herta Berlino 22

