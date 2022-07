Lazio, accordo con Provedel. Il Verona spara alto per Ilic

Roma, 16 luglio 2022 – I giorni passano e il mercato in entrata della Lazio continua a muoversi. La priorità al momento sembra essere quella di trovare un vice Maximiano tra i pali, dopo che sia Reina che Strakosha hanno salutato la capitale. La pista più calda sembra essere sempre quella che porta a Provedel: l’estremo difensore dello Spezia è stato individuato da tempo dalla dirigenza laziale, che si prepara ad affondare il colpo.

Cosa manca per Provedel



In realtà il ds Tare sembra non aver perso tempo: l’accordo con la compagine ligure per il trasferimento di Provedel in biancoceleste è stato trovato, con lo Spezia che vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione visto che il contratto dell’estremo difensore è in scadenza a fine 2023. Cosa manca quindi per un suo approdo all’ombra del Colosseo? Che lo Spezia trovi il suo sostituto: la dirigenza del club bianconero non vuole far partire il suo primo portiere se prima non ha trovato chi lo rimpiazzerà, per questo la situazione è in una fase di stallo che dovrebbe comunque risolversi nei prossimi giorni.

Ilic, la situazione

Intanto la Lazio continua a monitorare Ivan Ilic per rinforzare il proprio centrocampo, ma la valutazione del Verona al momento è molto alta: si parla di una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, che i biancocelesti non sembrano essere disposti a sborsare al momento. La trattativa che potrebbe portare il centrocampista in maglia laziale sembra essere legata alla cessione di Luis Alberto: se lo spagnolo partirà, allora Tare potrà andare all’assalto di Ilic, che rappresenterebbe il terzo acquisto proveniente dal Verona dopo Cancellieri e Casale.