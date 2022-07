Lazio, cosa succede a Muriqi? Pronta a subentrare la Fifa

Roma, 11 luglio 2022- La cessione di Muriqi al Club Bruges sembrava un affare ormai scontato, ma nelle ultime ore la trattativa è saltata definitivamente. C'è caos a Formello per quanto riguarda la situazione dell'attaccante kosovaro, a un passo dall'addio ma rispedito al mittente dopo le visite mediche. La Lazio però non si arrende e vuole arrivare fino in fondo, coinvolgendo anche la Commissione tesseramenti Fifa per far valere le sue ragioni.

Affare saltato

Muriqi ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Maiorca dove ha avuto da subito un buon impatto. Gli spagnoli avrebbero voluto riscattare il giocatore, ma alla fine hanno dovuto gettare la spugna a causa delle richieste economiche della Lazio ritenute inadeguate. Rientrato nella capitale, l'attaccante ha suscitato subito l'interesse del Bruges che ha presentato ai biancocelesti un'offerta convincente: 11 milioni di euro, una cifra che avrebbe fatto comodo per il mercato in entrata. Il giocatore è partito verso la nuova destinazione, ma nel weekend è stato rispedito a Roma perché a detta del suo nuovo club non avrebbe superato le visite mediche.

La risposta della Lazio

Dal loro canto i biancocelesti restano perplessi. Appena ritornato a Roma Muriqi è stato sottoposto a nuove visite mediche per accertare le sue condizioni di salute che appaiono comunque buone, dato che non presenta problemi fisici di nessuna natura. A questo punto l'attaccante si trova in uno strano limbo: sicuramente non raggiungerà i suoi compagni in ritiro ed è ancora sul mercato. La Lazio vorrebbe rimettere in piedi la trattativa con il Bruges e, qualora il club belga dovesse rifiutare, Lotito si rivolgerebbe alla Commissione tesseramenti Fifa, documentando la situazione con i documenti firmati raccolti fino a oggi.

