Lazio, è arrivata la prima offerta per Milinkovic-Savic

Roma, 24 maggio 2022- Il mercato della Lazio comincia ad accendersi: sul piatto c'è la cessione di Milinkovic-Savic, uno dei big della squadra che aveva annunciato la sua partenza già alcune settimane fa. Tanti club sono sul Sergente e Lotito ha fissato le sue pretese per poter mettere da parte un tesoretto da reinvestire sul mercato alla ricerca di un sostituto. Proprio oggi al presidente biancoceleste è stata recapitata la prima grande offerta.

Il tentativo del Manchester United

Tra le squadre che più si sono interessate a Milinkovic-Savic c'è il Manchester United: gli inglesi hanno conquistato una deludente qualificazione in Europa League e da pochi giorni hanno dato il benvenuto al nuovo allenatore Ten Hag, chiamato dalla società per invertire una rotta che sta prendendo una strana deriva. Tra i pupilli del club c'è appunto il centrocampista serbo, uno che in Premier League potrebbe davvero fare la differenza. La prima offerta dello United ammonta a 55 milioni di euro, una cifra importante considerando che i Red Devils dovranno essere protagonisti di un mercato massiccio fatto di tante uscite e qualche grande profilo in entrata.

Il rifiuto della Lazio

Come ampiamente prevedibile, la prima offerta del Manchester United non ha soddisfatto le richieste fissate dalla Lazio. Lotito non vuole lasciar partire Milinkovic-Savic per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro: il presidente biancoceleste ha abbassato l'asticella rispetto ai 100 milioni richiesti fino a qualche sessione di calciomercato fa e adesso non intende fare sconti a nessuna pretendente. Di sicuro gli inglesi si riorganizzeranno per presentare una nuova proposta, rialzando l'offerta a 65 milioni di euro. La sensazione è che comunque non basteranno per far cambiare idea a Lotito e a questo punto anche le strategie di mercato dello United potrebbero cambiare.

